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Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem egészségközpontjánál

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Lezuhant és életét vesztette egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem egészségközpontjánál

58 perce
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Halálos baleset történt szerda délelőtt. A hírek szerint egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál dolgozott az épületen, amikor lezuhant és életét vesztette. A tragédia körülményeit jelenleg vizsgálják.
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lezuhantSemmelweis Egyetemalpinistatragédia

Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál szerdán - közölte az intézmény az MTI-vel.

Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál

Azt írták, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen szerda délelőtt. Az alpinista lezuhant és életét vesztette, a baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat - áll a közleményben.

 

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