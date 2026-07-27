Lezuhant egy siklóernyős a Vértesben - hordágyon mentették ki a bajbajutottat

Szombat este Mór és Csókakő között lezuhant egy siklóernyős. A nehéz terepviszonyok miatt a mentősök és a tűzoltók csak gyalog tudtak eljutni a bajbajutotthoz.

Lezuhant siklóernyőst mentettek ki a Vértesből. Fotó: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Lezuhant siklóernyőst mentettek ki a Vértesből

Szombat este embert próbáló életmentést hajtottak végre a Vértesben a székesfehérvári hivatásos és a móri önkormányzati tűzoltók a mentőkkel közösen. Egy lezuhant siklóernyőst a járhatatlan terep miatt csak gyalogosan tudtak megközelíteni. A sérültet végül hordágyon, kötélbiztosítással, a meredek hegyoldalon és az erdőn át juttatták fel a magasba.

A férfit még a helyszínen ellátták, majd a hegytetőn várakozó mentőautóval a kórházba szállították - közölték a katasztrófavédelem Facebook-oldalán.