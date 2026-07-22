Friss vizet kapott a Sió-csatorna, megnyitották a siófoki zsilipeket

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Sió-csatorna siófoki belterületi szakaszának vizét kedden frissítették fel. A művelet során a Balatonból mintegy nyolc órán keresztül, a nyári üzemrendnek megfelelően másodpercenként öt köbméter vizet engedtek a csatornába.

A Sió-csatorna vize a nyári meleg miatt algásodott – A kép illusztráció

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A közlés szerint a vízcsere reggel hét óra után kezdődött és délután három óráig tartott. A beavatkozást megelőző napon leeresztették a Sió-csatorna siófoki, mintegy két kilométer hosszú belterületi szakaszán tározott, rossz minőségű vizet – számolt be róla az MTI.

Miért volt szükség a Sió-csatorna vízcseréjére?

A vízügyi igazgatóság szerint a rendkívüli meleg hatására a csatorna vize algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált, ezért volt szükség a friss víz bevezetésére.

A vízcsere során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a Balatonból. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint ez a tó vízállását gyakorlatilag nem érintette, mivel kevesebb mint egynegyed milliméteres vízszintváltozást okozott.

A szervezet közölte azt is, hogy a mostanihoz hasonló vízcserére általában minden nyáron sor kerül, amikor a tartós hőség miatt romlik a csatorna vizének minősége.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság hangsúlyozta, hogy szabályozási célú vízeresztés a Balatonból legutóbb 2024 áprilisában történt, és a jelenlegi hidrometeorológiai körülmények alapján a közeljövőben sem indokolt a zsilip ilyen célú megnyitása.