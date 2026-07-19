Néhány nap maradt: az SNI-vel kapcsolatban sürgős teendőjük van a szülőknek

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter közösségi oldalán emlékeztette a szülőket arra, hogy legkésőbb július 22-ig be kell jelenteniük gyermekük SNI-állapotát az iskolának vagy annak az intézménynek, ahol szeptembertől tanulni fog.

SNI-s gyermekeket nevelő családok figyelem, fontos határidő közeleg (A kép illusztráció.)

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Erre azért van szükség, hogy az adat bekerüljön a hivatalos oktatási nyilvántartásokba, ami az iskolakezdési támogatás megállapításának egyik feltétele.

Szakértői véleménnyel kell igazolni az SNI-t

A miniszter közölte, hogy a sajátos nevelési igényt szakértői véleménnyel kell igazolni, amelyet a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága állít ki.

A szülőnek ezt követően kell bejelentenie az SNI fennállását a köznevelési vagy szakképző intézménynek.

„Az iskolakezdési támogatásra való jogosultsághoz az szükséges, hogy az SNI állapot fennállását a szülő az iskola felé, mihamarabb, legkésőbb július 22-ig bejelentse” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos.

Az állam hivatalos nyilvántartásból dolgozik

A Magyar Államkincstár az SNI-re vonatkozó információkat az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól veszik át. Ha egy gyermek adatai nem szerepelnek ezekben a nyilvántartásokban, az iskolakezdési támogatás megállapításakor nem tudják figyelembe venni.

Kátai-Németh Vilmos azt is közölte, hogy az Országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskolakezdési támogatásról.