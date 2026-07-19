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iskolakezdési támogatás

Néhány nap maradt: az SNI-vel kapcsolatban sürgős teendőjük van a szülőknek

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Fontos határidőre hívta fel a figyelmet a szociális- és családügyi miniszter az iskolakezdés előtt. Az SNI-s gyermekek után járó iskolakezdési támogatás igénybevételéhez legkésőbb július 22-ig jelezni kell a sajátos nevelési igényt az érintett oktatási intézmény felé.
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iskolakezdési támogatásoktatásSNI

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter közösségi oldalán emlékeztette a szülőket arra, hogy legkésőbb július 22-ig be kell jelenteniük gyermekük SNI-állapotát az iskolának vagy annak az intézménynek, ahol szeptembertől tanulni fog.

SNI-s gyermekeket nevelő családok figyelem, fontos határidő közeleg
SNI-s gyermekeket nevelő családok figyelem, fontos határidő közeleg (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

 

Erre azért van szükség, hogy az adat bekerüljön a hivatalos oktatási nyilvántartásokba, ami az iskolakezdési támogatás megállapításának egyik feltétele.

Szakértői véleménnyel kell igazolni az SNI-t

A miniszter közölte, hogy a sajátos nevelési igényt szakértői véleménnyel kell igazolni, amelyet a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága állít ki.

A szülőnek ezt követően kell bejelentenie az SNI fennállását a köznevelési vagy szakképző intézménynek.

„Az iskolakezdési támogatásra való jogosultsághoz az szükséges, hogy az SNI állapot fennállását a szülő az iskola felé, mihamarabb, legkésőbb július 22-ig bejelentse” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos.

Az állam hivatalos nyilvántartásból dolgozik

A Magyar Államkincstár az SNI-re vonatkozó információkat az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól veszik át. Ha egy gyermek adatai nem szerepelnek ezekben a nyilvántartásokban, az iskolakezdési támogatás megállapításakor nem tudják figyelembe venni.

Kátai-Németh Vilmos azt is közölte, hogy az Országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskolakezdési támogatásról.

Fontos részlet derült ki az iskolakezdési támogatásról

Az iskolakezdés előtt fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Az iskolakezdési támogatás az egyszülős családoknak is jár, de csak akkor folyósítható automatikusan, ha az érintettek egyedülálló szülőként szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

 

 

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