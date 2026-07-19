Néhány nap maradt: az SNI-vel kapcsolatban sürgős teendőjük van a szülőknek

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter közösségi oldalán emlékeztette a szülőket arra, hogy legkésőbb július 22-ig be kell jelenteniük gyermekük SNI-állapotát az iskolának vagy annak az intézménynek, ahol szeptembertől tanulni fog.
Erre azért van szükség, hogy az adat bekerüljön a hivatalos oktatási nyilvántartásokba, ami az iskolakezdési támogatás megállapításának egyik feltétele.
Szakértői véleménnyel kell igazolni az SNI-t
A miniszter közölte, hogy a sajátos nevelési igényt szakértői véleménnyel kell igazolni, amelyet a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága állít ki.
A szülőnek ezt követően kell bejelentenie az SNI fennállását a köznevelési vagy szakképző intézménynek.
„Az iskolakezdési támogatásra való jogosultsághoz az szükséges, hogy az SNI állapot fennállását a szülő az iskola felé, mihamarabb, legkésőbb július 22-ig bejelentse” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos.
Az állam hivatalos nyilvántartásból dolgozik
A Magyar Államkincstár az SNI-re vonatkozó információkat az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól veszik át. Ha egy gyermek adatai nem szerepelnek ezekben a nyilvántartásokban, az iskolakezdési támogatás megállapításakor nem tudják figyelembe venni.
Kátai-Németh Vilmos azt is közölte, hogy az Országgyűlés várhatóan kedden dönt az iskolakezdési támogatásról.
Fontos részlet derült ki az iskolakezdési támogatásról
Az iskolakezdés előtt fontos tudnivalóra hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Az iskolakezdési támogatás az egyszülős családoknak is jár, de csak akkor folyósítható automatikusan, ha az érintettek egyedülálló szülőként szerepelnek a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.