Nagy erőkkel keresik a figyelmetlen sofőrt: villanyoszlopot tarolt le, majd elmenekült

A rendőrök jelenleg nyomozást folytatnak. A sofőr a balesetet követően elhagyta a helyszínt.
Egy villanyoszlopnak ütközött egy autó szombat este Nyírábrányban, a Budaábrányi és a Határőr utca kereszteződésében: egyelőre nem tudni, pontosan mikor történhetett az incidens. A Haon információi szerint a balesetet követően az autó sofőrje elmenekült a helyszínről, így a rendőrök most nagy erőkkel keresik.
Keresik a balesetet okozó sofőrt
Személyi sérülésről ugyan egyelőre nem tudni, viszont nagy anyagi kár keletkezett. A balesetről a település polgármestere, Nagy Lajos is beszámolt a közösségi oldalán, mialatt arra kért mindenkit, hogy óvatosan közlekedjenek.
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