Nagy erőkkel keresik a figyelmetlen sofőrt: villanyoszlopot tarolt le, majd elmenekült

Egy villanyoszlopnak ütközött egy autó szombat este Nyírábrányban, a Budaábrányi és a Határőr utca kereszteződésében: egyelőre nem tudni, pontosan mikor történhetett az incidens. A Haon információi szerint a balesetet követően az autó sofőrje elmenekült a helyszínről, így a rendőrök most nagy erőkkel keresik.

Jelentős anyagi kárt okozott a sofőr / Fotó: Facebook / Nagy Lajos

Keresik a balesetet okozó sofőrt

Személyi sérülésről ugyan egyelőre nem tudni, viszont nagy anyagi kár keletkezett. A balesetről a település polgármestere, Nagy Lajos is beszámolt a közösségi oldalán, mialatt arra kért mindenkit, hogy óvatosan közlekedjenek.