Ilyet is ritkán látni: nem talált ki a körforgalomból az ittas sofőr - videó

Sérülés ugyan nem történt, azonban jelentős anyagi kár lett annak a balesetnek a vége, amit egy ittas sofőr okozott Bátonyterenyén. A rendőrség közleménye szerint a vezető ekkor a körforgalomban előbb a terelősüvegeknek, majd egy korlátnak ütközött neki.

Hatalmas anyagi kárt okozott az ittas sofőr / Fotó: Police.hu

Hatalmas anyagi kárt okozott az ittas sofőr

A Salgótarjánba tartó sofőr még július 3-án Bátonyterenyén, a 21-es főút és a Zrínyi út kereszteződésében hajtott be a körforgalomba, ahonnan ezután nem találta a kiutat. Ehelyett a külső sávban ráhajtott a sávokat elválasztó terelősüvegekre, majd a kihajtás során nem követte az úttest ívét, és a járdánál korlátnak ütközött, amelyben jelentős kár keletkezett.

Szerencsére senki sem sérült meg a balesetben. A kiérkező rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, ami pozitív lett, így a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban gyanúja miatt indított eljárást.

Ha iszol, ne vezess, ha vezetsz, ne igyál! …hogy mindenki hazaérjen!

- emelték ki a rendőrség honlapján.

Videón a nem mindennapi baleset:

A közelmúltban két fiatal sérült meg abban a balesetben, amelyet szintén egy ittas sofőr felelőtlensége okozott. Ekkor, július 7-én egy autós közlekedett az éjszakai órákban a 6-os főúton Dunaújváros felé Dunaföldvár térségében. A sofőr nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és elvesztette uralmát a jármű felett: előbb lesodródott az útról, azután az út melletti árokba csapódott, ahol végül egy betonoszlop fékezte meg. A kocsit egy 22 éves bölcskei férfi vezette, aki a balesetben súlyosan, 22 éves utasa könnyebben sérült meg. A biztonsági övet egyikük sem használta, amikor pedig a sofőrrel a rendőrök szondát fújattak, igen magas értéket mutatott, ezért további mintavételre vitték. A kocsiban ráadásul több üveg bontott és bontatlan vodkás üveget találtak, így már a helyszínen elvették a sofőr jogosítványát, akivel szemben baleset okozása miatt szabálysértési feljelentést tettek, az ittas járművezetés miatt pedig büntetőeljárást indítottak ellene.