"Nincs Isten, hogy ez megtörténhetett" - Az egész országot megrázta a 20 éves Vanda halála

Ahogy arról az Origo beszámolt, tragikus lovasbaleset történt pénteken Somogysárdon: életét vesztette egy 20 éves nő, miután ráesett a lova. Vanda egyedül gyakorolt az állattal, amikor a ló ismeretlen okból megijedt, felágaskodott, majd hátraesett, maga alá temetve a lovast.

Somogysárdi lovasbaleset: az egész ország gyászolja Vandát

Fotó: David Tomaseti / Unsplash

A fiatal nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba, ám a gyors orvosi ellátás ellenére néhány órával később belehalt sérüléseibe.

Értesülések szerint a 20 éves nő gyakorlott lovas volt, a baleset idején azonban nem viselt védősisakot. A tragédia mélyen megrázta családját, szülei egyetlen gyermeküket veszítették el.

Egy helybéli szerint a baleset egy ugratás után történhetett: „Úgy hallottam, akadályt ugratott, át is ugrotta, de a ló megijedt valamitől, ráesett a kislányra, és agyonnyomta. Helikopter vitte el a kaposvári kórházba.”

A szemtanúk borzalmas állapotban találtak rá a karámban fekvő lányra, akinek súlyos fej- és belső sérülései voltak, az orrából és a szájából is folyt a vér.

Somogysárdi lovasbaleset: az egész ország gyászolja Vandát

A somogysárdi tragédia az egész országot megrázta, több százan búcsúznak a 20 éves Vandától a közösségi oldalakon.

"Drága Vanda, nagy űrt hagytál magad után! Emlékedet szívünkben megőrizzük, mindig szeretettel emlékezünk Rád! Angyalok kísérjenek utadon, pihenésed legyen csendes!" - írta egy gyászoló ismerős.

"Őszinte részvétem az egész családnak! Vanda, nyugodj békében, angyalok őrizzék álmodat! Hihetetlen..." - szólt egy másik komment.

"Kimondhatatlan a fájdalom, az űr. Miért kellett így történnie. Drága kis szívünk! Olyan nehéz és elviselhetetlen lett minden. Így, hirtelen" - írta egy ismerős.