Ahogy arról az Origo beszámolt, tragikus lovasbaleset történt pénteken Somogysárdon: életét vesztette egy 20 éves nő, miután ráesett a lova. Most újabb részletek derültek ki a somogysárdi lovasbalesetről.

Meghalt a 20 éves Vanda a somogysárdi lovasbalesetben Fotó: TV2/Tények

Összeomlottak a szülők: egyetlen gyermeküket veszítették el a tragikus somogysárdi lovasbalesetben – Vanda 20 éves volt

A Tények legfrissebb információi szerint Vanda egyedül gyakorolt az állattal, amikor a ló ismeretlen okból megijedt, felágaskodott, majd hátraesett, maga alá temetve a lovast.

A fiatal nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba, ám a gyors orvosi ellátás ellenére néhány órával később belehalt sérüléseibe.