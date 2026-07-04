Meghalt az a 20 éves fiatal nő, aki pénteken sérült meg. A somogysárdi lovasbaleset áldozata volt szülei egyetlen gyermeke.
Ahogy arról az Origo beszámolt, tragikus lovasbaleset történt pénteken Somogysárdon: életét vesztette egy 20 éves nő, miután ráesett a lova. Most újabb részletek derültek ki a somogysárdi lovasbalesetről.
Összeomlottak a szülők: egyetlen gyermeküket veszítették el a tragikus somogysárdi lovasbalesetben – Vanda 20 éves volt
A Tények legfrissebb információi szerint Vanda egyedül gyakorolt az állattal, amikor a ló ismeretlen okból megijedt, felágaskodott, majd hátraesett, maga alá temetve a lovast.
A fiatal nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba, ám a gyors orvosi ellátás ellenére néhány órával később belehalt sérüléseibe.
Értesülések szerint a 20 éves nő gyakorlott lovas volt, a baleset idején azonban nem viselt védősisakot. A tragédia mélyen megrázta családját, szülei egyetlen gyermeküket veszítették el.
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