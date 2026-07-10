Most sokat spórolhat! Nagy kedvezményekkel készült a SPAR

Július 9. és 15. között számos ázsiai ihletésű termék került akcióba a SPAR üzleteiben. A kedvezmények a fagyasztott készítményektől kezdve a rizseken és tésztákon át több népszerű kiegészítőre is kiterjednek – számolt be róla a Mindmegette.

A SPAR heti kínálatában több népszerű ázsiai alapanyag is kedvezményes áron érhető el

Fotó: SPAR

Mely termékekre vonatkozik a SPAR akció?

A kínálatban kedvezményes áron érhető el többek között a wokzöldség-keverék, amely 899 forintba kerül, a panírozott garnéla 2299 forintért vásárolható meg, míg a BIO kimchi 1899 forintért kapható.

A jázminrizs ára 799 forintra csökkent, emellett az udontészta 599, a mietészta 499, az üvegtészta pedig 349 forintért érhető el az akció időtartama alatt.

A SPAR akció részeként több kiegészítő termék ára is csökkent. Kedvezményes a panko panírmorzsa, a sushigyömbér, a ragacsos rizs, valamint a fagyasztott edamame bab is, így az ázsiai ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok közül több is kedvezőbb áron szerezhető be.