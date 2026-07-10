Most sokat spórolhat! Nagy kedvezményekkel készült a SPAR

Július 9. és 15. között számos ázsiai ihletésű termék került akcióba a SPAR üzleteiben. A kedvezmények a fagyasztott készítményektől kezdve a rizseken és tésztákon át több népszerű kiegészítőre is kiterjednek – számolt be róla a Mindmegette.
Mely termékekre vonatkozik a SPAR akció?
A kínálatban kedvezményes áron érhető el többek között a wokzöldség-keverék, amely 899 forintba kerül, a panírozott garnéla 2299 forintért vásárolható meg, míg a BIO kimchi 1899 forintért kapható.
A jázminrizs ára 799 forintra csökkent, emellett az udontészta 599, a mietészta 499, az üvegtészta pedig 349 forintért érhető el az akció időtartama alatt.
A SPAR akció részeként több kiegészítő termék ára is csökkent. Kedvezményes a panko panírmorzsa, a sushigyömbér, a ragacsos rizs, valamint a fagyasztott edamame bab is, így az ázsiai ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok közül több is kedvezőbb áron szerezhető be.
Az akcióban több terméknél néhány száz forintos megtakarítás érhető el, ami egy nagyobb bevásárlás során már érezhető különbséget jelenthet.