Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Keményen ráfázhat a Fidesz, ha meglépi ezt a döntést

Spar

Most sokat spórolhat! Nagy kedvezményekkel készült a SPAR

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az eheti kínálatban több népszerű ázsiai élelmiszer is kedvezményes áron érhető el. A SPAR július 9. és 15. között több alapanyagot és félkész terméket is leárazott, így azok is kedvezőbben próbálhatják ki az ázsiai konyhát, akik most vágnának bele az otthoni főzésbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sparázsiai konyhaakció

Július 9. és 15. között számos ázsiai ihletésű termék került akcióba a SPAR üzleteiben. A kedvezmények a fagyasztott készítményektől kezdve a rizseken és tésztákon át több népszerű kiegészítőre is kiterjednek – számolt be róla a Mindmegette

A SPAR heti kínálatában több népszerű ázsiai alapanyag is kedvezményes áron érhető el
A SPAR heti kínálatában több népszerű ázsiai alapanyag is kedvezményes áron érhető el
Fotó: SPAR

Mely termékekre vonatkozik a SPAR akció?

A kínálatban kedvezményes áron érhető el többek között a wokzöldség-keverék, amely 899 forintba kerül, a panírozott garnéla 2299 forintért vásárolható meg, míg a BIO kimchi 1899 forintért kapható. 

A jázminrizs ára 799 forintra csökkent, emellett az udontészta 599, a mietészta 499, az üvegtészta pedig 349 forintért érhető el az akció időtartama alatt.

A SPAR akció részeként több kiegészítő termék ára is csökkent. Kedvezményes a panko panírmorzsa, a sushigyömbér, a ragacsos rizs, valamint a fagyasztott edamame bab is, így az ázsiai ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok közül több is kedvezőbb áron szerezhető be.

Az akcióban több terméknél néhány száz forintos megtakarítás érhető el, ami egy nagyobb bevásárlás során már érezhető különbséget jelenthet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!