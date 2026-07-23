Július 25-én éjszaka is csobbanhatunk: jön a Strandok Éjszakája

Július 25-én, szombaton ismét különleges hangulat költözik a magyarországi strandokra és fürdőkbe: immár 17. alkalommal rendezik meg a Strandok Éjszakája nevezetű eseményt. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére létrejött esemény célja, hogy megmutassa: a fürdők nemcsak nappali kikapcsolódást kínálnak, hanem esti programok és közösségi élmények helyszínei is lehetnek – írja a termalonline.hu.

Strandok Éjszakája 2026: július 25-én éjszakai fürdőzés várja a vendégeket (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A csatlakozó fürdők idén is hosszabb nyitvatartással, kedvezményekkel és változatos programokkal készülnek. A vendégeket többek között koncertek, DJ-k, szaunaszeánszok, gyerekprogramok és különleges bemutatók várják.

Több fürdő éjfélig vagy még tovább nyitva tart

A Strandok Éjszakája egyik legnagyobb különlegessége, hogy a látogatók sötétedés után is élvezhetik a medencéket. Sok helyszínen éjfélig tart a program, de vannak olyan fürdők is, ahol akár hajnali órákig maradhatnak a vendégek. A ráckevei Aqua Land Termálfürdő egészen hajnali két óráig várja a vendégeket egy izgalmas pool partyval, míg a pápai Várkertfürdőben is hajnali kettőig szórakoztatja a fürdőzőket két DJ.

A szervezők szerint a résztvevő fürdők saját programkínálattal készülnek, így minden helyszín más élményt kínál. Lesznek zenés fürdőzések, látványos show-műsorok, strandmozi, tűzzsonglőr-bemutatók, sportprogramok és relaxációs események is.

Ezek a fürdők csatlakoztak a Strandok Éjszakája rendezvényhez

A 2026-os Strandok Éjszakájához országszerte több tucat fürdő csatlakozik. A listán többek között szerepel:

Aquaworld Resort Budapest, ahol különleges éjszakai programokkal, show-elemekkel és szaunaszeánszokkal várják a vendégeket;

Gyulai Várfürdő;

Zalakarosi Fürdő;

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő;

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő.

A teljes résztvevői lista folyamatosan frissül, ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott fürdő saját programját és nyitvatartását.

Nem csak a fürdésről szól az este

A rendezvény különlegessége, hogy a megszokott strandélmény teljesen új hangulatot kap. A fények, a zene és az esti környezet miatt sokan kifejezetten az éjszakai fürdőzés élménye miatt látogatnak el a programokra.