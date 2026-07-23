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strandok éjszakája

Július 25-én éjszaka is csobbanhatunk: jön a Strandok Éjszakája

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Különleges nyári élményre készülhetnek a fürdőzés szerelmesei. Július 25-én ismét megrendezik a Strandok Éjszakája nevű programot, amelyen országszerte számos fürdő várja esti a látogatókat.
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strandok éjszakájaeseményfürdőprogram

Július 25-én, szombaton ismét különleges hangulat költözik a magyarországi strandokra és fürdőkbe: immár 17. alkalommal rendezik meg a Strandok Éjszakája nevezetű eseményt. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére létrejött esemény célja, hogy megmutassa: a fürdők nemcsak nappali kikapcsolódást kínálnak, hanem esti programok és közösségi élmények helyszínei is lehetnek – írja a termalonline.hu.

Strandok Éjszakája 2026: július 25-én éjszakai fürdőzés várja a vendégeket
Strandok Éjszakája 2026: július 25-én éjszakai fürdőzés várja a vendégeket (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A csatlakozó fürdők idén is hosszabb nyitvatartással, kedvezményekkel és változatos programokkal készülnek. A vendégeket többek között koncertek, DJ-k, szaunaszeánszok, gyerekprogramok és különleges bemutatók várják.

Több fürdő éjfélig vagy még tovább nyitva tart

A Strandok Éjszakája egyik legnagyobb különlegessége, hogy a látogatók sötétedés után is élvezhetik a medencéket. Sok helyszínen éjfélig tart a program, de vannak olyan fürdők is, ahol akár hajnali órákig maradhatnak a vendégek. A ráckevei Aqua Land Termálfürdő egészen hajnali két óráig várja a vendégeket egy izgalmas pool partyval, míg a pápai Várkertfürdőben is hajnali kettőig szórakoztatja a fürdőzőket két DJ.

A szervezők szerint a résztvevő fürdők saját programkínálattal készülnek, így minden helyszín más élményt kínál. Lesznek zenés fürdőzések, látványos show-műsorok, strandmozi, tűzzsonglőr-bemutatók, sportprogramok és relaxációs események is.

Ezek a fürdők csatlakoztak a Strandok Éjszakája rendezvényhez

A 2026-os Strandok Éjszakájához országszerte több tucat fürdő csatlakozik. A listán többek között szerepel:

  • Aquaworld Resort Budapest, ahol különleges éjszakai programokkal, show-elemekkel és szaunaszeánszokkal várják a vendégeket;
  • Gyulai Várfürdő;
  • Zalakarosi Fürdő;
  • Harkányi Gyógy- és Strandfürdő;
  • Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő. 

A teljes résztvevői lista folyamatosan frissül, ezért érdemes indulás előtt ellenőrizni az adott fürdő saját programját és nyitvatartását.

Nem csak a fürdésről szól az este

A rendezvény különlegessége, hogy a megszokott strandélmény teljesen új hangulatot kap. A fények, a zene és az esti környezet miatt sokan kifejezetten az éjszakai fürdőzés élménye miatt látogatnak el a programokra.

A szervezők célja továbbra is az, hogy minél többen megismerjék a hazai fürdőkultúrát, és felfedezzék, hogy a strandok a nyári kikapcsolódás mellett közösségi élmények helyszínei is lehetnek.

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A nyári kánikulában alig várjuk, hogy hűsölhessünk valahol, ám a zsúfolt fürdőhelyek komoly veszélyeket is rejthetnek a látásunkra. A meleg, nedves környezetben ugyanis villámgyorsan terjednek a kórokozók, amelyek miatt könnyen kialakulhat a vörös, szúró szemekkel járó kötőhártya-gyulladás.

 

 

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