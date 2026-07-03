Minden másodperc számított: nem lélegző embert húztak ki vízből a baranyai strandon

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán osztott meg egy nemrég történt esetet, amely során újra kellett éleszteni egy látogatót egy Baranya vármegyei strandon. A bejegyzés szerint egy idős hölgy minden előzmény nélkül merült el a vízben.

Újraélesztéssel mentettek meg egy nőt a baranyai strandon. (Képünk illusztráció) Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook oldala

Újraélesztéssel mentettek meg egy nőt a baranyai strandon

A bajba jutott nő segítségére elsőként két szabadnapos mentős érkezett, akik kiemelték a vízből.

Kimentését követően a beteg már nem lélegzett, ezért a helyszínen tartózkodó két szabadnapos bajtársunk, Hirt Norbert és Jelics Bálint azonnal megkezdték a beteg újraélesztését

- olvasható a bejegyzésben.

A gyorsan megkezdett mellkaskompresszió hamar sikerhez vezetett, és az idős nő keringése rövid időn belül visszatért. Időközben egy mentőautó is a helyszínre érkezett, amelynek személyzete már stabil állapotban vette át a nőt.