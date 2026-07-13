A rakparthoz riasztották a tűzoltókat, a víz menti kövekre zuhant egy férfi - videó

Komoly balesetről számoltak be a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán. Ekkor a rakpart köveire zuhant férfit mentettek meg a tűzoltók.

A Rakpart köveire zuhant férfit mentettek a tűzoltók (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Rakpart köveire zuhant férfit mentettek a tűzoltók

A beszámoló szerint a bajbajutott a Duna pesti alsó rakpartján, a víz menti kövekre esett szombat délben Budapest ötödik kerületében, az Idősebb Antall József rakparton.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a fiatal férfit előbb hordágyra fektették, majd alpintechnika segítségével, tűzoltólétrákat használva a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak

- jelentették be a posztjukban, egy videó kíséretében, amelyen a szerencsésen végződő mentés látható.

Nem ez az első, hasonló jellegű baleset, amely a környéken történt: korábban egy idős nő zuhant a rakpartról a Duna partjára. A nő a magasból a füves területre esett, ahol a mentés komoly szervezést igényelt. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentősök végül közösen végezték a beavatkozást: a sérültet hordágyra fektették, majd biztonságosan felhozták az utcaszintre.