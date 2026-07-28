Új szélrekord született hétfőn a fővárosban

Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján kedden.

Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn / Fotó: Illusztráció/Unsplash

Megdőlt a fővárosi szélrekord hétfőn

Mint írták, Budapesten, a János-hegyen a kora délutáni viharos szélben óránkénti 85 kilométeres szelet mértek, ezzel megdőlt a fővárosi legnagyobb széllökés napi rekordja.

Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord óránként 83 kilométeres szél volt, amit még 2019-ben mértek szintén a János-hegyen - írja az MTI.

Hogy alakul az időjárás a napokban?

Kedden napos, gomolyfelhős idő várható, számottevő csapadékra már nem kell számítani, legfeljebb az ország keleti részén fordulhat elő egy-egy gyenge zápor. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. Szerdán már csak kevés fátyol- vagy gomolyfelhő zavarhatja meg a napsütést. Csapadék nem valószínű, országszerte száraz, nyári idő várható. A déli, délkeleti szél főként a Dunántúl nyugati részén élénkülhet meg. Hajnalban 11–19, délután 29–35 Celsius-fok közé emelkedik a hőmérséklet. Csütörtökön pedig folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütés várható. A meleg tovább fokozódik, többfelé visszatér a kánikula. A déli szél több helyen megélénkülhet, főként a nyugati tájakon lehet erősebb a légmozgás. A hajnali minimumok 15 és 22, a délutáni maximumok 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak - írja a Köpönyeg.