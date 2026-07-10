Folytatódik az átalakítás a közmédiánál, új vezető került a Duna élére

Szeleczky Ádám kinevezése a közmédia átalakításának újabb állomása. 2026. Július 7-én átmenetileg megszakadt az M1 és a Kossuth Rádió adása, és több vezetői terület élére új felelős került.

Szeleczky Ádám vette át ideiglenesen a Duna irányítását. A kinevezés a közmédia átalakításának újabb lépése az M1 változásai után

Fotó: Gabor Muranyi / Készítette: Rtama - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=173116259

Szeleczky Ádám veszi át ideiglenesen a Duna irányítását

Szeleczky Ádám lett átmenetileg a Duna csatornaigazgatója, emellett tanácsadóként segíti a közmédia hírszolgáltatáson kívüli televíziós munkáját – írta a Telex több, egymástól független forrásra hivatkozva.

A Duna új csatornaigazgatója

Szeleczky 2013 és 2024 között dolgozott a közmédiánál, ahol elsősorban Forma–1-es riporterként és az M4 Sport tudósítójaként vált ismertté. Emellett több szórakoztató műsor, köztük A Dal kreatív producere is volt.

Korábban a TV2-nél gameshow-műsorok főszerkesztőjeként dolgozott, később pedig a Paprika Studios gyártócég számára készített műsorokat producerként. A Forma–1-től sem távolodott el teljesen, az F1 című filmben egy szakkommentátor magyar hangját adta.

Átalakítások kezdődtek a közmédiánál

A Szeleczky Ádám kinevezését megelőző napokban jelentős személyi és szervezeti változások kezdődtek a közmédiánál. Július 7-én átmenetileg megszakadt az M1 és a Kossuth Rádió műsora, miközben több vezetői terület irányítását is új szereplők vették át.

Horváth P. András ideiglenes szakmai vezető saját hatáskörébe vonta a fontosabb döntéseket. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodacz Balázs a hírigazgatóságért, Kerényi György a Kossuth Rádióért, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetért, Teszáry Sára pedig a PR- és marketingfeladatokért felel.

Ugyanezen a napon Császár Attila, az M1 riportere is távozott a közmédiától. A beszámolók szerint a déli híradó után hívták be a HR-osztályra, majd felmentették a munkavégzés alól. Az átalakítások azóta is folytatódnak, ennek újabb lépése Szeleczky Ádám ideiglenes kinevezése is.