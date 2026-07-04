Veszélyes baktérium terjed a közkedvelt strandon: azonnal bezárták

Az Enterococcus baktérium elszaporodása miatt be kellett zárni a Szelidi-tó strandját. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakemberei folyamatosan ellenőrzik a természetes fürdővizeket hazánkban, így a Szelidi-tó is rendszeresen átesik ezeken a vizsgálatokon: a legutóbbi mintavétel eredményei után azonban Dunapataj polgármestere, Dusnoki Csaba arról tájékoztatott, romlás következett be Szelidi-tó vízminőségében - írja a Baon.

Fürdési tilalmat rendeltek el a Szelidi-tónál / Fotó: Baon / Zsiga Ferenc / archív-felvétel

Fürdési tilalom lépett életbe a Szelidi-tónál

A polgármester elmondása szerint a természetes fürdővizek minősége romolhat tartósan magas hőmérséklet, az extrém időjárási körülmények, és magas látogatószám miatt.

A vízfelszín közelében a vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot és ez az Enterococcus baktérium intenzívebb szaporodását okozta



- tette hozzá a település vezetője.

A mintavétel során a határértéket meghaladó értéket produkált a Szelidi-tó vize, ezért a strand a következő jó eredményekig nem látogatható.

Kérem, hogy saját egészségügyi állapota érdekében mindenki tartsa be a tiltást

– emelte ki Dusnoki Csaba.

Azt, hogy pontosan mikor nyit újra a stand, egyelőre nem tudni, azonban egyes információk szerint szerdán és csütörtökön megismételték a Szelidi-tó mintavételét: ennek eredménye - amely hétfőre várható -, dönthet a strand megnyitásáról.