Ismét bezárt a Szelidi-tó strandja, egyelőre nem tudni, mikor nyithat ki újra

A BAON beszámolója szerint ismét bezárt a Szelidi-tó fürdőzésre kijelölt fizetős strandja. Dusnoki Csaba, Dunapataj polgármestere arról tájékoztatott, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vizsgálata alapján a tó vize jelenleg nem alkalmas fürdőzésre.

Ismét bezárt a Szelidi-tó strandja. Fotó: Sunny studio / Shutterstock

Újra fürdési tilalom a Szelidi-tón

A döntés értelmében a kijelölt önkormányzati strandon tilos a fürdőzés, ugyanakkor a tó más részein mindenki saját felelősségére vízbe mehet.

A polgármester a BAON-nak elmondta, hogy információik szerint a környék egészségügyi intézményeiben nem jelentkeztek olyan betegek, akiknél a fürdővízzel összefüggő bőr- vagy egyéb egészségügyi problémát állapítottak volna meg. Pénteken újabb vízmintákat vettek, amelyek eredménye várhatóan július 27-én vagy 28-án érkezik meg az önkormányzathoz. Addig a településvezető a lakosság és a nyaralók türelmét kéri.

A BAON felidézte, hogy a Szelidi-tónál július elején már elrendeltek egy fürdési tilalmat, miután a vizsgálatok baktériumok elszaporodását mutatták ki a vízben. Az ismételt mintavételeket követően akkor néhány nappal később feloldották a korlátozást.