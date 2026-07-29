Hétfőn 130 ezer magyar személyi igazolványa jár le: mutatjuk, mit kell tenniük

Augusztus 3-án, hétfőn – az európai uniós szabályozással összhangban – egységesen lejár minden régi típusú, papír alapú személyi igazolvány érvényessége. Mutatjuk, mi a teendője azoknak, akik ilyen, 2000. előtt kiállított, könyvformátumú okmánnyal rendelkeznek!

Augusztus 3-án lejár a régi, könyvformátumó személyi igazolványok érvényessége

Fotó: YouTube

Az okmánycsere nagyjából 130 ezer embert érint. Fontos tudni, hogy az okmányok érvényességének lejártáról az érintettek nem kapnak külön értesítést, mivel az ilyen, régi típusú igazolványok automatikusan érvénytelenné válnak.

Ezek a legfontosabb tudnivalók az új személyi igazolvány igényléséről

Amit mindenkinek tudnia kell:

a régi, könyv formátumú személyi igazolványok augusztus 3-án vesztik érvényüket;

az érintettek nem kapnak külön értesítést a lejáratról;

érvényes útlevél vagy kártyaformátumú jogosítvány birtokában nem szükséges új személyi kiváltása, ezek ugyanis továbbra is alkalmasak a személyazonosság igazolására;

új , kártyaformátumú személyi bármely kormányablakban személyesen igényelhető, előzetes időpontfoglalás nélkül;

aki egészségi állapota miatt nem tud eljutni a kormányablakba, mobil ügyintézést is kérhet;

emellett az idősek számára mobil kormányablak is igényelhető.

Tanács Zoltán miniszter a személyigazolvány-cseréről szóló Facebook-posztjában kiemelte: segítsük idősebb családtagjainkat az ügyintézésben!