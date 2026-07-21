Jobb, ha tudja: nyáron is veszélyt jelent a szén-monoxid-mérgezés

A szén-monoxid-mérgezés veszélye nyáron sem szűnik meg, a nagy hőség ugyanis akadályozhatja a füstgáz távozását a kéményen keresztül. A szolnoki társasházhoz kiérkező tűzoltók nagy mennyiségű veszélyes gázt mértek a vízmelegítő közelében.

Szén-monoxid-mérgezés nyáron: a hőség miatt is veszélyessé válhat a kémény (A kép illusztráció)

Fotó: Mártonfai Dénes / MW

Nyáron is veszélyt jelent a szén-monoxid

A szén-monoxid a nyári hőségben is komoly veszélyt jelenthet. A katasztrófavédelem közlése szerint idén már 613 alkalommal riasztották emiatt a tűzoltókat, négy ember meghalt, kilencvenen pedig megsérültek.

Vasárnap este Szolnokon egy Kolozsvári úti társasházi lakásban jelzett a szén-monoxid-érzékelő, miután megnyitották a meleg vizet. A lakásban tartózkodó három ember azonnal szellőztetni kezdett, így nem történt baj. A tűzoltók az átfolyós vízmelegítőnél nagy mennyiségű veszélyes gázt mértek.

A probléma főként társasházakban jelentkezhet. A nagy melegben légdugó alakulhat ki a kéményben, emiatt a füstgáz nem tud megfelelően távozni, visszaáramolhat a lakásba, és akár súlyos mérgezést okozhat. A szakemberek értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet. A katasztrófavédelem szerint nyáron is fontos a megfelelően működő szén-monoxid-érzékelő használata, különösen társasházakban, az átfolyós vízmelegítők használatakor is – hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy bejegyzésben.

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A legtöbben a fűtési szezonhoz kötik ezt a veszélyt, pedig a nyári hőségben is kialakulhatnak olyan körülmények, amelyek megnehezítik az égéstermék megfelelő elvezetését. A szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében ilyenkor is fontos a gázkészülékek és a kémények rendszeres ellenőrzése.