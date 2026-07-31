Helyzetjelentést tett a vízhiányról Szentendre polgármestere

A városvezetés úgy döntött, hogy a pismányi településrész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit - közölte Szentendre polgármestere a Facebook-oldalán. Fülöp Zsolt azt írta, hogy az uszoda tervezett karbantartását mindaddig elhalasztják, amíg a vízszolgáltatás a város hegyvidéki részein helyre nem áll.

Szentendre polgármestere bejelentette: a vízhiányos pismányi utcák lakói használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit / Fotó: Cosmin Ursea / Unsplash

Szentendre polgármestere bejelentette: a vízhiányos pismányi utcák lakói használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit

Közölte azt is, hogy a Magyar Honvédség két tartálykocsival segíti a vízellátást: a Fővárosi Vízművek szentendrei-szigeti kútjaiból szállítják a vizet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tahitótfalui bázisára, ahonnan azt a hálózatba táplálva továbbítják Szentendre felé.

A honvédség naponta 7000, félliteres ivóvízzacskó biztosításával is segíti a helyzet kezelését - tette hozzá.

Péntek reggeltől harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi-medence 14 településén - közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) a Facebook-oldalán.

Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt.

Közölték azt is, hogy a bevezetett első- és másodfokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, a várakozásokkal ellentétben azt tapasztalták csütörtökön, hogy nőtt a vízfogyasztás, ennek következtében péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500-an nem jutnak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz - írja az MTI.