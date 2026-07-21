Lezárult a belső vizsgálat: kiderült, történt-e csalás az áprilisi telitalálatos sorsolásokon

A Szerencsejáték Zrt. áprilisi négy telitalálatos sorsolása miatt indított ellenőrzés lezárult, és a vizsgálatok nem tártak fel csalásra utaló jelet. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) ugyanakkor összesen 10 millió forintos bírságot szabott ki a társaságra, mert az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől.
Az SZTFH szerint nem befolyásolta semmi a sorsolások eredményét
Az ellenőrzés az április 16. játékhéten megtartott négy számsorsjáték telitalálatos eredményeit vizsgálta. Az SZTFH megállapítása szerint a lottósorsolás előkészítése és lebonyolítása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A hatóság közleményében azt írta, hogy a vizsgálat során feltárt eltérés „a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta”.
A vizsgálat eredménye így kizárta annak lehetőségét, hogy bármilyen külső beavatkozás vagy szabálytalanság történt volna a telitalálatos sorsolások során.
Technikai szabály értelmezése miatt szabtak ki bírságot
A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a kiszabott bírság nem a sorsolások eredményével vagy a nyeremények kifizetésével függ össze.
A különbség abból adódott, hogy a társaság és a hatóság eltérően értelmezte a játéktervek egyik technikai rendelkezését, amely az online értékesítés lezárására vonatkozik.
A nemzeti lottótársaság ezért kezdeményezi a szabályozás érintett részének közös tisztázását az SZTFH-val, hogy a jövőben egyértelmű legyen az előírás alkalmazása.
10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték Zrt., de nem találtak csalást
Az SZTFH a vizsgálat lezárása után összesen 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re az áprilisi négy telitalálatos sorsolás miatt. A hatóság szerint a társaság az online zárás során eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől, ugyanakkor a szabálytalanság nem volt hatással a sorsolások eredményére.
Az ellenőrzés az idei 16. játékhéten megtartott sorsolásokra terjedt ki, amikor a Skandináv lottón, a Hatoslottón, a Jokeren és az Ötöslottón is telitalálat született. Utóbbin minden idők legnagyobb hazai főnyereményét vitte el egy játékos.
A hatóság játékonként 2,5 millió forintos bírságot állapított meg, ugyanakkor egyértelműen rögzítette, hogy a feltárt eltérés nem befolyásolta a nyerőszámokat, a nyertes szelvények azonosítását vagy a nyeremények kifizetését.
A vizsgálat során az SZTFH többek között az informatikai folyamatokat, a sorsolások lebonyolítását, a kamerafelvételeket, a sorsolóeszközök kezelését, valamint a nyertes szelvények adatkezelését is ellenőrizte. A Szerencsejáték Zrt. saját belső vizsgálata sem talált olyan körülményt, amely a sorsolások tisztaságát megkérdőjelezné.
A társaság korábban maga kezdeményezte a vizsgálatot, miután a választást követő héten több különböző számsorsjátékon is telitalálat született. A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozta, hogy a sorsolások szigorú biztonsági előírások mellett zajlanak, a sorsolóberendezéseket hitelesítik, azok nem kapcsolódnak informatikai rendszerekhez, a folyamatot pedig közjegyző felügyeli.
Négy lottójátékon is telitalálat született ugyanazon a héten
Az ügy hátterében az állt, hogy az április 16. játékhéten négy különböző számsorsjátékon is telitalálat született, ami ritka eseménynek számított, és nagy érdeklődést váltott ki. A Skandináv lottón, a Hatoslottón, a Jokeren és az Ötöslottón is volt olyan játékos, aki minden szükséges számot eltalált.
Különösen nagy figyelmet kapott az Ötöslottó sorsolása, ahol egy játékos minden idők legmagasabb magyarországi főnyereményét vihette haza.
A kiemelkedően magas nyeremény, valamint az, hogy rövid időn belül több játékban is megszületett a telitalálat, indokolta a hatósági ellenőrzés elindítását.
A vizsgálat azonban megállapította, hogy a sorsolások eredményeit semmilyen szabálytalanság vagy külső beavatkozás nem befolyásolta, a nyertesek pedig szabályosan jutottak hozzá a nyereményekhez.