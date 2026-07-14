Távozik a Blikk főszerkesztő-helyettese

Augusztus 1-jével távozik a Blikktől Szirmay Dávid, a lap egyik főszerkesztő-helyettese. A portál információi szerint az újságíró saját döntéséből hagyja el a szerkesztőséget, ahol összesen 12 évet dolgozott - írja a Media1.

Távozik Szirmay Dávid a Blikktől - Fotó: Illusztráció

A Media1 beszámolója szerint Szirmay Dávid megerősítette távozásának hírét, ugyanakkor nem kívánta részletesen kommentálni döntését.

Elmondása szerint egyelőre nincs új munkahelye, és csak a távozását követően kezdi meg az álláskeresést.

Ezt csinálta Szirmay Dávid

Szirmay a Blikknél az audiovizuális tartalmakért felelt, emellett a Blikk Talk című műsor és több közéleti videós, illetve podcastes tartalom szerkesztője és műsorvezetője volt. Pályafutása során számos ismert közéleti szereplővel készített interjút, többek között Medgyessy Péterrel, Gyurcsány Ferenccel és Orbán Viktorral is.

A Media1 kiemelte, hogy az idei áprilisban készült Orbán Viktor-interjú különösen nagy figyelmet kapott, mivel az újságíró több kritikus kérdést is feltett a miniszterelnöknek, köztük a Magyar Nemzeti Bankot érintő ügyekkel kapcsolatban.

Szirmay Dávid nemcsak szerkesztőként, hanem a Blikk egyik legismertebb arcaként is rendszeresen szerepelt televíziós műsorokban, ahol a lapot képviselte.

Távozása azért is figyelemre méltó, mert a Blikk kiadója az elmúlt időszakban jelentős változásokon ment keresztül. A korábbi Ringier Hungary-t 2025 őszén vásárolta fel az Indamedia, majd a vállalat IndaNext Hungary néven működött tovább. A tulajdonosváltást követően Kolossváry Balázs ismét a Blikk főszerkesztője lett, miközben több vezető munkatárs és szakember is elhagyta a kiadót.