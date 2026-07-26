Átfogó változásokat jelentett be a kormány a szociális intézményeknél

Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 2030 Megújulási Program előkészülete a szociális területek vonatkozásában – osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár írásában, amelyet Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter osztott meg közösségi oldalán vasárnap.

Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter

Fotó: Havran Zoltán / MW

A felmérés eredményeire épülhet a reform

Az államtitkár azt írta, hogy első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humánerőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése.

Tóth Kinga Dóra kiemelte, hogy

az államnak kötelessége gondoskodni azokról, akik élethelyzetükből vagy egészségi állapotukból fakadóan segítségre szorulnak.

Az idősek, a fogyatékossággal élő emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, valamint a családjukból kiemelt gyermekek ellátásáról az állam fenntartóként az SZGYF-en keresztül gondoskodik.

Hangsúlyozta, hogy egyre világosabban látszik, „súlyos örökséget vettünk át”.

Hozzátette, hogy

a gyermekvédelem problémái az elmúlt évek eseményei miatt nagyobb figyelmet kaptak, de a szociális intézményrendszer más területein is komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.

Részletezte, hogy elavult az infrastruktúra, tartós a szakemberhiány, túlterheltek a dolgozók, túlzott az adminisztráció, emellett alulfinanszírozottság és több helyen megújulásra szoruló működési kultúra jellemzi a rendszert.