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szolgálati járandóság

Fontos bejelentés érkezett a szolgálati járandóságról, változások jöhetnek

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Újabb változások jöhetnek a korábban leszerelt katonákat érintő szabályozásban: a Honvédelmi Minisztérium felülvizsgálja a jelenlegi rendszert. A szolgálati járandóság szabályainak átalakításával a tárca célja egy jogszerű és méltányos megoldás kidolgozása, amely egyszerre veszi figyelembe az érintettek érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a hatályos jogszabályokat.
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szolgálati járandóságrendszerRuszin-Szendi Romuluszkatona

Hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát, és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is – jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Ruszin-Szendi Romulusz: hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát
Ruszin-Szendi Romulusz: hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát 
Fotó: Facebook

Felülvizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét

Ruszin-Szendi Romulusz bejegyzésében emlékeztetett rá: az elmúlt időszakban megkezdték azon katonák helyzetének rendezését, akiket a korábbi „fiatalítás” során méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. „A cél világos: ahol lehet, helyre kell állítani a rendet, igazságot kell szolgáltatni és vissza kell adni a katonai szolgálat becsületét” – jegyezte meg.

Hozzátette: a következő lépés a szolgálati járandóságra jogosult állomány helyzetének átfogó rendezése.

„Azokról a katonákról beszélünk, akik hosszú éveken, sok esetben évtizedeken át szolgálták Magyarországot, és akiknek jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A szolgálati nyugdíjat a 2011. évi CLXVII. törvény alapján felváltotta a szolgálati járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik” – írta a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte: meggyőződése, hogy azok, akik életük legaktívabb éveit a haza védelmére tették fel, nem bizonytalanságot, hanem kiszámíthatóságot és megbecsülést érdemelnek.

„Ezért rövid idő múlva megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is” – írta.

A honvédelmi miniszter kiemelte, a magyar katona esküje egy életre szól, így a megbecsülésük sem lehet időszakos.

„Akik egyenruhában szolgálták Magyarországot, számíthatnak arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem feledkezik meg róluk. A szolgálatnak becsülete van, és ennek a becsületnek a helyreállítása kötelességünk” – fogalmazott a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz új jogszabály megjelenéséről számolt be

Új jogszabály jelent meg, amely lehetővé teheti a korábban szolgálati viszonyukat elvesztő katonák visszatérését a Magyar Honvédséghez. Ruszin-Szendi Romulusz közlése szerint a szabályozás megteremti a jogi alapot az érintettek újbóli szolgálatba állásához, amennyiben megfelelnek a feltételeknek. A honvédelmi miniszter azt is bejelentette, hogy augusztus 1-jén tájékoztatót tartanak az érintettek számára.

 

 

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