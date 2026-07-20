Győr fellázadt a szolidaritási adó ellen, az Alkotmánybíróság dönthet

Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén azt az előterjesztést, amely felhatalmazza Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) polgármestert, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtson be a szolidaritási adó miatt az Alkotmánybírósághoz – tájékoztatta a Tiszta Szívvel sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

Pintér Bence Győr polgármestere (b) lép: alkotmányjogi panasszal támadják meg a szolidaritási adót.

Fotó: Csapó Balázs / MW

A közgyűlés által tárgyalt előterjesztés indoklása szerint az alkotmányjogi panasz lényege, hogy a 2025-ben az egykori nemzetgazdasági miniszter által kiadott miniszteri rendelet irányadó rendelkezése – különösen az 1. melléklet 298. sora – aránytalanul korlátozza az alaptörvény 32. cikkében biztosított önkormányzati autonómiát, továbbá az önkormányzati vagyon és saját bevételek alkotmányos védelmét, miközben a kötelezettség érvényesítéséhez nem kapcsolódik ténylegesen igénybe vehető rendes jogorvoslat.

A tárgyalások egyelőre nem hoztak eredményt

A polgármester jelezte, hogy július 22-én jár le az a 180 napos határidő, amelyen belül alkotmányjogi panasszal támadható a rendelet.

Felidézte, hogy

a kormányalakítás óta az új kormány több tagjánál is kezdeményezett tárgyalást a szolidaritási hozzájárulás ügyében, de konkrétumokról még egyszer sem tudtak tárgyalni.

Győr városának október 15-ig csaknem 5 milliárd forintot kellene befizetni, azonban „ha ezt tényleg el kell utalnunk, ezzel a mértékkel, akkor idén feléljük a tartalékainkat, jövőre pedig nincs tovább” – szögezte le.

Pintér Bence hangsúlyozta, hogy továbbra is reméli a tárgyalásos út sikerét.

Győr lépése egy szélesebb önkormányzati konfliktus része. Az országgyűlési választások után több település baloldali vezetője is kifogásolta a szolidaritási hozzájárulás rendszerét, és volt, ahol a befizetés megtagadását is kilátásba helyezték.