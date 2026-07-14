Kiengedték a börtönből a gyerekek bántalmazása miatt őrizetbe vett Szőlő utcai igazgatót

A 24.hu információi szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság még június 11-én, az ügyészség indítványára megszüntette Kovács-Buna Károly letartóztatását. A Szőlő utcai javítóintézet egykori megbízott igazgatója ellen továbbra is folyamatban van a nyomozás, vádat egyelőre nem emeltek ellene.

Hazaengedték a börtönből a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját (Fotó: Magyar Nemzet/Hegedűs Márta)

Bűnügyi felügyelet alá került

A bíróság döntése értelmében Kovács-Buna Károly 2026. október 11-ig ingatlanra korlátozott

bűnügyi felügyelet alatt áll, emellett távoltartást is elrendeltek vele szemben.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben összesen tizenegy gyanúsított szerepel: közülük négyen továbbra is letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.

Megrázó felvételek vezettek az őrizetbevételhez

Kovács-Buna Károlyt azt követően vették őrizetbe, hogy nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken a gyanú szerint bántalmazza a javítóintézet növendékeit.

A videókon egyebek mellett az látható, hogy

egy fiatalt kirángat a padból, a fejét a padba veri, majd a földre kerülő fiút megrúgja, egy másik felvételen pedig lefog és megver egy növendéket.

A volt megbízott igazgató a felvételek nyilvánosságra kerülése után lemondott tisztségéről.