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javítóintézet

Kiengedték a börtönből a gyerekek bántalmazása miatt őrizetbe vett Szőlő utcai igazgatót

12 perce
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Kovács-Buna Károly már nem letartóztatásban, hanem bűnügyi felügyelet alatt, otthonában várja az ellene folyó büntetőeljárás folytatását. A Szőlő utcai javítóintézet egykori megbízott igazgatóját azután vették őrizetbe, hogy nyilvánosságra kerültek azok a felvételek, amelyeken a gyanú szerint bántalmazta az intézet növendékeit.
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A 24.hu információi szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság még június 11-én, az ügyészség indítványára megszüntette Kovács-Buna Károly letartóztatását. A Szőlő utcai javítóintézet egykori megbízott igazgatója ellen továbbra is folyamatban van a nyomozás, vádat egyelőre nem emeltek ellene.

Szőlő utca
Hazaengedték a börtönből a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját (Fotó: Magyar Nemzet/Hegedűs Márta)

Bűnügyi felügyelet alá került

A bíróság döntése értelmében Kovács-Buna Károly 2026. október 11-ig ingatlanra korlátozott

bűnügyi felügyelet alatt áll, emellett távoltartást is elrendeltek vele szemben.

 A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben összesen tizenegy gyanúsított szerepel: közülük négyen továbbra is letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.

Megrázó felvételek vezettek az őrizetbevételhez

Kovács-Buna Károlyt azt követően vették őrizetbe, hogy nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken a gyanú szerint bántalmazza a javítóintézet növendékeit.

A videókon egyebek mellett az látható, hogy

egy fiatalt kirángat a padból, a fejét a padba veri, majd a földre kerülő fiút megrúgja, egy másik felvételen pedig lefog és megver egy növendéket.

A volt megbízott igazgató a felvételek nyilvánosságra kerülése után lemondott tisztségéről.

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Emberkereskedelmi botrány után került a Szőlő utcai intézet élére

Kovács-Buna Károlyt azt követően nevezték ki a Szőlő utcai intézmény megbízott vezetőjének, hogy

elődjét, Juhász Péter Pált emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával letartóztatták.

Az ügyészség szerint a jelenlegi eljárásban a volt megbízott igazgató és két egykori rendész ellen közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, valamint kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folyik nyomozás.

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