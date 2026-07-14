Kiengedték a börtönből a gyerekek bántalmazása miatt őrizetbe vett Szőlő utcai igazgatót

A 24.hu információi szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság még június 11-én, az ügyészség indítványára megszüntette Kovács-Buna Károly letartóztatását. A Szőlő utcai javítóintézet egykori megbízott igazgatója ellen továbbra is folyamatban van a nyomozás, vádat egyelőre nem emeltek ellene.
Bűnügyi felügyelet alá került
A bíróság döntése értelmében Kovács-Buna Károly 2026. október 11-ig ingatlanra korlátozott
bűnügyi felügyelet alatt áll, emellett távoltartást is elrendeltek vele szemben.
A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben összesen tizenegy gyanúsított szerepel: közülük négyen továbbra is letartóztatásban vannak, hárman pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak.
Megrázó felvételek vezettek az őrizetbevételhez
Kovács-Buna Károlyt azt követően vették őrizetbe, hogy nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamerás felvételek, amelyeken a gyanú szerint bántalmazza a javítóintézet növendékeit.
A videókon egyebek mellett az látható, hogy
egy fiatalt kirángat a padból, a fejét a padba veri, majd a földre kerülő fiút megrúgja, egy másik felvételen pedig lefog és megver egy növendéket.
A volt megbízott igazgató a felvételek nyilvánosságra kerülése után lemondott tisztségéről.
Emberkereskedelmi botrány után került a Szőlő utcai intézet élére
Kovács-Buna Károlyt azt követően nevezték ki a Szőlő utcai intézmény megbízott vezetőjének, hogy
elődjét, Juhász Péter Pált emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával letartóztatták.
Az ügyészség szerint a jelenlegi eljárásban a volt megbízott igazgató és két egykori rendész ellen közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás, valamint kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folyik nyomozás.