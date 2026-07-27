Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

Ezekben a percekben kezdődött el: zokogó hírességek és összetört családtagok kísérik utolsó útjára Szolnoki Pétert

Rendkívüli

Erdőtüzek Európában: összefogtak a helyiek, Macron délután Gironde-ba látogat - videók

gyilkosság

Gyilkosság történt Szombathelyen, a lakásában vesztette életét az áldozat

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Halált okozó testi sértés miatt indult eljárás egy férfi ellen. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, július 25-én este érkezett bejelentés arról, hogy Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban feltehetően egy halott férfi van, majd a soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja. A vádlott részletes beismerő vallomást tett, így vele szemben a főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkossághalált okozó testi sértéstesti sértésszombathelyvádlott

Halált okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás egy szombathelyi férfi ellen - közölte az MTI-vel a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn. Seffer Lilla elmondta: július 25-én este érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban feltehetően egy halott férfi van.

Saját lakásában lett gyilkosság áldozata egy szombathelyi férfi / Fotó: VAOL/Horváth Balázs

Saját lakásában lett gyilkosság áldozata egy szombathelyi férfi

A soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja 

- közölte az őrnagy.

Hozzáfűzte: a helyszíni szemle adatai, az igazságügyi boncolás és a beszerzett további információk alapján a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 59 éves helyi lakost rövid időn belül előállították, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi részletes beismerő vallomást tett, vele szemben a főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást

 - tájékoztatott.

A Vaol még korábban beszámolt arról, hogy szombaton késő este több mentő és rendőrautó jelent meg Szombathelyen, a Szent Gellért utca egyik tízemeletesénél. Információik szerint az egyik első emeleti lakásban vesztette életét egy férfi, és felmerült az idegenkezűség gyanúja is. Az esettel kapcsolatban a hírportál megkereste a rendőrséget, akik megerősítették, hogy bűncselekmény történhetett és vizsgálják a körülményeket. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!