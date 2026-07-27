Gyilkosság történt Szombathelyen, a lakásában vesztette életét az áldozat

Halált okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás egy szombathelyi férfi ellen - közölte az MTI-vel a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn. Seffer Lilla elmondta: július 25-én este érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban feltehetően egy halott férfi van.

Saját lakásában lett gyilkosság áldozata egy szombathelyi férfi / Fotó: VAOL/Horváth Balázs

Saját lakásában lett gyilkosság áldozata egy szombathelyi férfi

A soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja

- közölte az őrnagy.

Hozzáfűzte: a helyszíni szemle adatai, az igazságügyi boncolás és a beszerzett további információk alapján a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 59 éves helyi lakost rövid időn belül előállították, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A férfi részletes beismerő vallomást tett, vele szemben a főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást

- tájékoztatott.