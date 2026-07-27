Gyilkosság történt Szombathelyen, a lakásában vesztette életét az áldozat

Halált okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás egy szombathelyi férfi ellen - közölte az MTI-vel a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn. Seffer Lilla elmondta: július 25-én este érkezett bejelentés a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra arról, hogy Szombathelyen, egy Szent Gellért utcai lakásban feltehetően egy halott férfi van.
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A soron kívül elvégzett igazságügyi orvos szakértői boncolás adatai alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja
- közölte az őrnagy.
Hozzáfűzte: a helyszíni szemle adatai, az igazságügyi boncolás és a beszerzett további információk alapján a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 59 éves helyi lakost rövid időn belül előállították, kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A férfi részletes beismerő vallomást tett, vele szemben a főkapitányság bűnügyi osztálya halált okozó testi sértés bűntett miatt folytat eljárást
- tájékoztatott.
A Vaol még korábban beszámolt arról, hogy szombaton késő este több mentő és rendőrautó jelent meg Szombathelyen, a Szent Gellért utca egyik tízemeletesénél. Információik szerint az egyik első emeleti lakásban vesztette életét egy férfi, és felmerült az idegenkezűség gyanúja is. Az esettel kapcsolatban a hírportál megkereste a rendőrséget, akik megerősítették, hogy bűncselekmény történhetett és vizsgálják a körülményeket. A további részleteket IDE KATTINTVA lehet elolvasni!