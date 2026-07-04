Ilyen időjárás lesz szombaton az ország területén, mutatjuk a friss előrejelzést

A szombati időjárás-előrejelzés szerint az ország területén többnyire napos, meleg időre lehet számítani, kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű, legfeljebb helyenként fordulhat elő futó zápor, a hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakulhat.

Szombati időjárás: napos, meleg idő várható az ország területén (illusztráció)

Fotó: Pexels

Szombati időjárás: napos, meleg idő várható az ország területén

A Met.hu előrejelzése szerint péntek estétől szombat reggelig derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. Hajnalra többnyire 12 és 17 fok közé hűl le a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Szombaton napos, meleg időre lehet számítani kevés fátyol- és gomolyfelhővel. A Met.hu szerint csapadék nem valószínű, míg a Köpönyeg előrejelzése alapján legfeljebb helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor. A délutáni csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között várható, az északnyugati szél többfelé megélénkülhet.

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