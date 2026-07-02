Féktelenül sodródott a viharban – vitorlázók mentettek meg egy szörföst a Balatonon

Tehetetlenül sodródott a Balaton morajló vizén egy fiatal július 1-én, miközben másodfokú viharjelzés volt érvényben. Sári Zoltán éppen a balatonalmádi kikötőben állomásozott a viharban tomboló hullámokat figyelve, amikor kiszúrta a szörfös balesetet szenvedő férfit a távolban.

Perceken múlhatott az élete egy fiatal férfinak, aki szörfös balesetet szenvedett a Balatonon. A fiatalt a balatonalmádi kikötő vezetője és Sári Zoltán mentette ki.

Szörfös baleset a Balatonon – vitorlázók mentették meg a fiatalt

„Árbócot szereltem, aztán néhányan kimentünk a móló végébe megnézni a vizet” – kezdte lapunknak Sári Zoltán. „A szárazföldről szemlélni a vihart és a hullámokat egy békésebb izgalom, ez a béke azonban nem tartott sokáig, hiszen amint kinéztem a nyílt vízre, megláttam egy srácot a távolban. Először azt hittem, egy csónakos, aki integet” – mesélte a férfi, aki amint rájött, hogy egy bajba jutott szörfösről van szó, azonnal értesítette a kikötővezetőt.

„Esteledett is, sietni kellett, ezért gyorsan felhívtam őt telefonon, hogy mi a protokoll. Onnantól kezdve végig követtem a szememmel a szörfös útját, a kikötőtől déli irányba, befelé haladt. Öt perc alatt legalább 100 métert sodródott. Vízre tettünk egy motorcsónakot és a kikötővezető utána indult. Telefonon navigáltam őt. Szerencsére időben érkezett, sikerült kimentenünk” – emlékezett vissza a vitorlázó. Mint az a mentés során kiderült, az elsodródott férfi profi szörfös volt, de elszakadt a rögzítőkötele és nem tudott visszafordulni.

„Ma ránk kacsintott a Jóisten!” – írta a mentésről készült, ide kattintva megtekinthető felvételéhez a Facebookon Zoli, aki 45 éve vitorlázik. Ez idő alatt többször is mentett hajózás közben vizibicikliseket, matraccal elsodródott strandolókat és kis vitorlással közlekedőket is.

Sári Zoltán 45 éve vitorlázik, ez idő alatt számos mentőakcióban volt része.

„Sokan mennek ki a vízre a Fűzfői-öbölben strandolók közül vizibiciklivel úgy, hogy nincsenek felkészülve a váratlan helyzetekre. Egy katasztrófához nem kell vihar, elég ha csak erősebb, például 35 km/órás északi szél fúj. Egy ilyen járművet ilyenkor könnyen elsodor a víz, és szinte lehetetlen vele visszajutni a partra” – mutatott rá Sári Zoltán.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) lapunkkal azt közölte, minden esetben, amikor vízparta megyünk, nézzünk utána, pontosan hol vannak a viharjelző lámpák. „Ha gyenge szél van, vagy elsőfokú viharjelzés, érdemes a parthoz közel lenni, ahonnan akár úszva is ki lehet jönni. A viharjelző lámpák folyamatos figyelése támpontot ad, így időben lehet lépni” – írták. Egyebek mellett felhívták még a figyelmet a felszerelésünk előzetes ellenőrzésére, a mentőmellény viselésére, valamint arra is, hogy vízreszállás előtt a fizikai és mentális állapotunkat is érdemes felmérni. Mindezen kívül célszerű, ha néhány percenként bevizezzük, lehűtjük a testünket a vizen, hogy ne kapjunk sokkot, ha beleesünk. Egy nyakba akasztható vízálló tokban a telefonunkat is javallott magunknál hordanunk, ha ugyanis bajba kerülünk, akkor könnyen segítséget tudunk kérni. Az ingyenes BalatonHelp applikáción keresztül például egy kattintással elérhetők a VMSZ munkatársai.