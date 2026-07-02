Féktelenül sodródott a viharban – vitorlázók mentettek meg egy szörföst a Balatonon

Tehetetlenül sodródott a Balaton morajló vizén egy fiatal július 1-én, miközben másodfokú viharjelzés volt érvényben. Sári Zoltán éppen a balatonalmádi kikötőben állomásozott a viharban tomboló hullámokat figyelve, amikor kiszúrta a szörfös balesetet szenvedő férfit a távolban.
Szörfös baleset a Balatonon – vitorlázók mentették meg a fiatalt
„Árbócot szereltem, aztán néhányan kimentünk a móló végébe megnézni a vizet” – kezdte lapunknak Sári Zoltán. „A szárazföldről szemlélni a vihart és a hullámokat egy békésebb izgalom, ez a béke azonban nem tartott sokáig, hiszen amint kinéztem a nyílt vízre, megláttam egy srácot a távolban. Először azt hittem, egy csónakos, aki integet” – mesélte a férfi, aki amint rájött, hogy egy bajba jutott szörfösről van szó, azonnal értesítette a kikötővezetőt.
„Esteledett is, sietni kellett, ezért gyorsan felhívtam őt telefonon, hogy mi a protokoll. Onnantól kezdve végig követtem a szememmel a szörfös útját, a kikötőtől déli irányba, befelé haladt. Öt perc alatt legalább 100 métert sodródott. Vízre tettünk egy motorcsónakot és a kikötővezető utána indult. Telefonon navigáltam őt. Szerencsére időben érkezett, sikerült kimentenünk” – emlékezett vissza a vitorlázó. Mint az a mentés során kiderült, az elsodródott férfi profi szörfös volt, de elszakadt a rögzítőkötele és nem tudott visszafordulni.
„Ma ránk kacsintott a Jóisten!” – írta a mentésről készült, ide kattintva megtekinthető felvételéhez a Facebookon Zoli, aki 45 éve vitorlázik. Ez idő alatt többször is mentett hajózás közben vizibicikliseket, matraccal elsodródott strandolókat és kis vitorlással közlekedőket is.
„Sokan mennek ki a vízre a Fűzfői-öbölben strandolók közül vizibiciklivel úgy, hogy nincsenek felkészülve a váratlan helyzetekre. Egy katasztrófához nem kell vihar, elég ha csak erősebb, például 35 km/órás északi szél fúj. Egy ilyen járművet ilyenkor könnyen elsodor a víz, és szinte lehetetlen vele visszajutni a partra” – mutatott rá Sári Zoltán.
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) lapunkkal azt közölte, minden esetben, amikor vízparta megyünk, nézzünk utána, pontosan hol vannak a viharjelző lámpák. „Ha gyenge szél van, vagy elsőfokú viharjelzés, érdemes a parthoz közel lenni, ahonnan akár úszva is ki lehet jönni. A viharjelző lámpák folyamatos figyelése támpontot ad, így időben lehet lépni” – írták. Egyebek mellett felhívták még a figyelmet a felszerelésünk előzetes ellenőrzésére, a mentőmellény viselésére, valamint arra is, hogy vízreszállás előtt a fizikai és mentális állapotunkat is érdemes felmérni. Mindezen kívül célszerű, ha néhány percenként bevizezzük, lehűtjük a testünket a vizen, hogy ne kapjunk sokkot, ha beleesünk. Egy nyakba akasztható vízálló tokban a telefonunkat is javallott magunknál hordanunk, ha ugyanis bajba kerülünk, akkor könnyen segítséget tudunk kérni. Az ingyenes BalatonHelp applikáción keresztül például egy kattintással elérhetők a VMSZ munkatársai.