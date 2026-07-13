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elhunyt

Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű magyar sztárséf

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Váratlanul elhunyt Lőrincz György, a neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke, aki "Az év konyhafőnöke" díjat is elnyerte.
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elhunytlőrincz györgyaz év konyhafőnöke

Tragikus hír rázta meg a hazai vendéglátást: váratlanul elhunyt Lőrincz György, a neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke. A rendkívül tehetséges, innovatív szakembert, aki 2015-ben „Az év konyhafőnöke” elismerést is elnyerte, a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb, úttörő alakjaként tartotta számon a szakma és a közönség.

Meghalt a magyar sztárséf, Lőrincz György
Meghalt a magyar sztárséf, Lőrincz György - Fotó: G_4 / Pexels

Lőrincz György egészen fiatalon robbant be a hazai gasztronómiai élvonalba. Kreativitása, kísérletező kedve és a fine dining világában mutatott kompromisszumot nem ismerő szakmai alázata gyorsan az ország legelismertebb séfjei közé emelte.

(via)

 

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