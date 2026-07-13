Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű magyar sztárséf

Tragikus hír rázta meg a hazai vendéglátást: váratlanul elhunyt Lőrincz György, a neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke. A rendkívül tehetséges, innovatív szakembert, aki 2015-ben „Az év konyhafőnöke” elismerést is elnyerte, a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb, úttörő alakjaként tartotta számon a szakma és a közönség.

Meghalt a magyar sztárséf, Lőrincz György - Fotó: G_4 / Pexels

Lőrincz György egészen fiatalon robbant be a hazai gasztronómiai élvonalba. Kreativitása, kísérletező kedve és a fine dining világában mutatott kompromisszumot nem ismerő szakmai alázata gyorsan az ország legelismertebb séfjei közé emelte.

(via)