Tragikus hírt kaptunk: váratlanul elhunyt a népszerű magyar sztárséf

Váratlanul elhunyt Lőrincz György, a neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke, aki "Az év konyhafőnöke" díjat is elnyerte.
Tragikus hír rázta meg a hazai vendéglátást: váratlanul elhunyt Lőrincz György, a neves budapesti Babel étterem egykori konyhafőnöke. A rendkívül tehetséges, innovatív szakembert, aki 2015-ben „Az év konyhafőnöke” elismerést is elnyerte, a magyar gasztronómia egyik legmeghatározóbb, úttörő alakjaként tartotta számon a szakma és a közönség.
Lőrincz György egészen fiatalon robbant be a hazai gasztronómiai élvonalba. Kreativitása, kísérletező kedve és a fine dining világában mutatott kompromisszumot nem ismerő szakmai alázata gyorsan az ország legelismertebb séfjei közé emelte.
(via)
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