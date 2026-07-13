Meglepő összefüggést találtak a közösségi média és a bőrbetegségek között

A SZTE kutatói a közösségi média életminőségre gyakorolt hatását vizsgálták krónikus bőrbetegséggel élő serdülőknél. Eredményeiket a Children című gyermekgyógyászati folyóiratban tették közzé – tájékoztat az MTI.

Az SZTE kutatói 208 serdülő részvételével vizsgálták a közösségi média és a krónikus bőrbetegségek összefüggéseit (képünk illusztráció)

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A kutatás arra irányult, hogy a közösségi média használata milyen kapcsolatban áll az önértékeléssel, a testképpel, a szorongással és az egészségtudatossággal azoknál a fiataloknál, akik aknéval, ekcémával, foltos hajhullással vagy pikkelysömörrel élnek.

A vizsgálatban 208, 11 és 18 év közötti fiatal vett részt, köztük 102 lány és 106 fiú. A résztvevők 2024 októbere és 2025 márciusa között több validált kérdőívet, valamint a kutatók által kidolgozott médiahasználati tesztet töltöttek ki.

Az SZTE kutatása összefüggést talált a képernyőidő és az életminőség között

Az eredmények szerint a bőrbetegségek által okozott életminőség-romlás összefüggött az alacsonyabb önértékeléssel, a negatívabb testképpel és a magasabb szorongásszinttel. Bár a résztvevők többségénél nem jelentkezett klinikai szintű testképzavar, a mérsékelt testkép-elégedetlenség és az emelkedett szorongás gyakori volt.

A megkérdezettek több mint egynegyede követett bőrápolási tanácsokat megosztó influenszereket. Az influenszerek követése összefüggést mutatott a magasabb szorongással és a rosszabb bőrgyógyászati életminőséggel.

Nem csak negatív hatásokat azonosítottak

A kutatók ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a közösségi média nem kizárólag kedvezőtlen hatásokkal jár. Több fiatal hiteles információforrásként, valamint a sporttal és az egészséges életmóddal kapcsolatos inspirációként használja ezeket a felületeket.

A vizsgálat szerint azok a serdülők, akik nagyobb jelentőséget tulajdonítottak egészségüknek, kedvezőbb egészségmagatartást mutattak.

A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a krónikus bőrbetegséggel élő serdülők ellátásában a testi tünetek kezelése mellett fontos a pszichológiai támogatás, a médiaértés fejlesztése és az egészségtudatos szemlélet erősítése. Megállapításuk szerint a fiatalok életminőségének javításához interdiszciplináris, bőrgyógyászati és pszichológiai megközelítésre is szükség van.