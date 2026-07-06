Vége a hőségnek, több száz településen lesz irtják majd a szúnyogokat

A héten újabb területeken lesz szükség a kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai szúnyoggyérítésre, az érintett települések többségén az inváziós fajok – kiemelten az ázsiai tigrisszúnyog – térhódítása észlelhető. Az emberközeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóövezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek.

A héten újabb szúnyoggyérítéseket terveznek / Fotó: NIH-NIAID / IMAGE POINT FR / IMAGE POINT FR

Hol várható szúnyoggyérítés?

A héten Budapest harmadik és negyedik kerületében, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyékben lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A két fővárosi kerület mellett összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen összesen 31 ezer 600 hektáron. A szakemberek a települések lakott részein, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a háziállatokra sem.

Az elszórtan kialakuló záporokat, zivatarokat követően a lakóhelyünkön számos kisebb állóvíz jön létre. A csípőszúnyogok ezeken az elaprózott tenyészőhelyeken, akár néhány deciliter vízben is tömegesen fejlődnek. Lárváik ellen szervezetten nem lehet védekezni, de kis odafigyeléssel, az élőhelyeik megszűntetésével jelentősen csökkenthető a számuk. A ház körül kialakult élőhelyek felszámolásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatót.