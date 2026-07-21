Szúnyogriasztó miatt figyelmeztet az NNGYK: veszélyesek lehetnek a hatástalan termékek

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint különösen az interneten, főként külföldi webáruházakban árult termékek esetében szükséges az óvatosság.
Sok szúnyogriasztó nem nyújt valódi védelmet
Magyarországon szúnyogriasztó készítmény kizárólag hatósági engedéllyel kerülhet forgalomba. Az engedélyezési folyamat során az NNGYK azt vizsgálja, hogy a termék valóban rendelkezik-e a feltüntetett riasztóhatással, illetve rendeltetésszerű használat mellett biztonságosan alkalmazható-e.
A hivatal szerint az engedély meglétét a termék címkéjén szereplő biocid engedélyszám igazolja.
A szakemberek különösen óvatosságra intenek az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek nem rendelkeznek magyar nyelvű címkével, illetve külföldi oldalakon keresztül érhetők el.
Ide tartozhatnak például egyes szúnyogriasztó karkötők, matricák, hajgumik vagy illóolaj-alapú készítmények is. Ezek sok esetben nem biztosítanak megfelelő védelmet a szúnyogcsípések ellen.
A karkötők és matricák hamis biztonságérzetet adhatnak
Az NNGYK hangsúlyozta, hogy a szúnyogriasztó szerek elsősorban azt a bőrfelületet védik, amelyre közvetlenül felviszik őket.
A karkötőkben, matricákban és hajgumikban található hatóanyag mennyisége általában korlátozott, ezért ezek legfeljebb a közvetlen környezetükben fejthetnek ki valamennyi hatást. Emiatt használatuk hamis biztonságérzetet kelthet.
Ez azért is jelenthet problémát, mert a szúnyogok bizonyos fertőző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak.
Így használjuk helyesen a szúnyogriasztó készítményeket
Az engedélyezett készítményeket mindig a használati útmutatóban leírtak szerint kell alkalmazni. A termékeket kizárólag a szabadon lévő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a védelemre, a kezelt bőrt le kell mosni.
A készítmények hatástartamát több tényező is befolyásolhatja, például:
- a felhasznált mennyiség,
- a hőmérséklet,
- az izzadás,
- a környezeti körülmények.
Az ismételt használat csak akkor javasolt, ha azt a használati útmutató kifejezetten lehetővé teszi.
Az NNGYK arra is felhívja a figyelmet, hogy az életkori korlátozásokat mindig figyelembe kell venni, mivel egyes termékek kisgyermekek esetében nem alkalmazhatók.
A szúnyogcsípések elleni védekezés része lehet továbbá a lakókörnyezetben található pangó vizek megszüntetése, a vízgyűjtő edények lefedése, valamint a szúnyogháló használata is.
Az engedélyezett szúnyogriasztó készítmények listája az NNGYK Irtószerek Kereshető Adatbázisában érhető el.