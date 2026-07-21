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Szúnyogriasztó miatt figyelmeztet az NNGYK: veszélyesek lehetnek a hatástalan termékek

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A nyári szúnyogszezonban évről évre egyre több, megtévesztő módon forgalmazott készítmény jelenik meg a piacon, amelyek nem biztosítanak valódi védelmet. Az szúnyogriasztó termékek vásárlásakor ezért különösen fontos az óvatosság, ugyanis az NNGYK szerint több olyan szer is elérhető, amely nem rendelkezik a szükséges hatósági engedéllyel, így hatásossága és biztonságossága sem igazolt.
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magyarországonszúnyogriasztó készítményhatósági engedéllyelvédelem

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint különösen az interneten, főként külföldi webáruházakban árult termékek esetében szükséges az óvatosság.

Szúnyogriasztó: az NNGYK figyelmeztet a hatástalan készítményekre
Szúnyogriasztó: az NNGYK figyelmeztet a hatástalan készítményekre
Fotó: Shutterstock

Sok szúnyogriasztó nem nyújt valódi védelmet

Magyarországon szúnyogriasztó készítmény kizárólag hatósági engedéllyel kerülhet forgalomba. Az engedélyezési folyamat során az NNGYK azt vizsgálja, hogy a termék valóban rendelkezik-e a feltüntetett riasztóhatással, illetve rendeltetésszerű használat mellett biztonságosan alkalmazható-e.

A hivatal szerint az engedély meglétét a termék címkéjén szereplő biocid engedélyszám igazolja.

A szakemberek különösen óvatosságra intenek az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek nem rendelkeznek magyar nyelvű címkével, illetve külföldi oldalakon keresztül érhetők el.

Ide tartozhatnak például egyes szúnyogriasztó karkötők, matricák, hajgumik vagy illóolaj-alapú készítmények is. Ezek sok esetben nem biztosítanak megfelelő védelmet a szúnyogcsípések ellen.

A karkötők és matricák hamis biztonságérzetet adhatnak

Az NNGYK hangsúlyozta, hogy a szúnyogriasztó szerek elsősorban azt a bőrfelületet védik, amelyre közvetlenül felviszik őket.

A karkötőkben, matricákban és hajgumikban található hatóanyag mennyisége általában korlátozott, ezért ezek legfeljebb a közvetlen környezetükben fejthetnek ki valamennyi hatást. Emiatt használatuk hamis biztonságérzetet kelthet.

Ez azért is jelenthet problémát, mert a szúnyogok bizonyos fertőző betegségek terjesztésében is szerepet játszhatnak.

Így használjuk helyesen a szúnyogriasztó készítményeket

Az engedélyezett készítményeket mindig a használati útmutatóban leírtak szerint kell alkalmazni. A termékeket kizárólag a szabadon lévő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a védelemre, a kezelt bőrt le kell mosni.

A készítmények hatástartamát több tényező is befolyásolhatja, például:

  • a felhasznált mennyiség,
  • a hőmérséklet,
  • az izzadás,
  • a környezeti körülmények.

Az ismételt használat csak akkor javasolt, ha azt a használati útmutató kifejezetten lehetővé teszi.

Az NNGYK arra is felhívja a figyelmet, hogy az életkori korlátozásokat mindig figyelembe kell venni, mivel egyes termékek kisgyermekek esetében nem alkalmazhatók.

A szúnyogcsípések elleni védekezés része lehet továbbá a lakókörnyezetben található pangó vizek megszüntetése, a vízgyűjtő edények lefedése, valamint a szúnyogháló használata is.

Az engedélyezett szúnyogriasztó készítmények listája az NNGYK Irtószerek Kereshető Adatbázisában érhető el.

 

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