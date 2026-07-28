Megérkezett a 2026/27-es tanév rendje: fontos változások jönnek!

A következő tanévvel kapcsolatos felvetések érintették az országos mérések rendszerét, a témanapok megszervezésének szabályait és az érettségi időszakára vonatkozó digitális munkarend átalakítását – írja a Veol.

Sok mindenben változhat a 2026/27-es tanév rendje

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A 2026/27-es tanév legfontosabb időpontjai még változhatnak a rendelet kihirdetéséig, de jelenleg így néz ki a tanítás és a szünetek rendje:

A tanítás kezdete: 2026. szeptember 1., kedd.

A tanítás utolsó napja: 2027. június 18., péntek.

A tanítási napok száma: összesen 180 nap.

Az első félév vége: 2027. január 22., péntek.

Őszi szünet: 2026. október 23. és november 1. között.

Téli szünet: 2026. december 19. és 2027. január 3. között.

Tavaszi szünet: 2027. március 25. és április 4. között.

A középiskolák befejező évfolyamainak utolsó tanítási napja: 2027. április 30.

A két évfolyamos részszakmára felkészítést folytató szakiskolák utolsó tanítási napja: 2027. május 28.

A 2027-es érettségi vizsgák időpontjai

A tervezet a vizsgák időpontjait is tartalmazza, mely szerint az írásbeli vizsgák május 3-án kezdődnének magyar nyelv és irodalom, valamint magyar mint idegen nyelv vizsgával. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák június 2. és 9. között lennének, míg középszintű szóbeli vizsgák június 14. és 25. között.

A rendelettervezet társadalmi egyeztetése során 22 írásos észrevétel érkezett a minisztériumhoz, melyek megvitatására 2026. július 17-én került sor a civil szervezetek, szakszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak és a Nemzeti Pedagógus Kar képviselőivel.

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A minisztérium több felvetést támogatott, egyes módosításokat pedig már az új szövegváltozatban is megjelentettek

Az iskolák rugalmasabban dönthetnének a témahetek és témanapok időpontjáról, valamint azok megszervezésének módjáról. Új elemként jelenne meg a Diákok hangja témanap, amelyhez a pedagógusok külön tájékoztatót és segédanyagokat kapnának.

A tanítás nélküli munkanapok száma hatról ötre csökkenne, hogy a tanév során biztosítható legyen a 180 tanítási nap teljesítése.

Az országos kompetenciamérések rendszere is változhatna, kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból végeznék el a vizsgálatokat. Az 1–2. évfolyamos mérések továbbra is választhatók maradnának, az Országos Pályaorientációs Mérés pedig szintén választhatóvá válhatna.