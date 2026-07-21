Jelentős változások jönnek az iskolákban: mutatjuk a 2026/2027-es tanév tervezetét

A 2026/2027-es tanév több ponton is eltér majd az eddig megszokottól. A tanév rendjéről szóló tervezet társadalmi egyeztetését július 17-én tartották meg, amely alapján számos változás várható az iskolák működésében. A módosítások érintik többek között az országos mérések számát, a témanapok lebonyolítását, a december 24-i munkanap pótlását, valamint az érettségi vizsgák időpontjait is.

Változik a 2026/2027-es tanév rendje: ezek a legfontosabb újdonságok Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Miben változhat a 2026/2027-es tanév?

A Civil Közoktatási Platform (CKP) tájékoztatása szerint a köznevelési tanév rendjéről szóló rendelettervezet több ponton is módosulhat, miután a társadalmi egyeztetés során beérkezett civil és szakmai javaslatok közül több is támogatást kapott. A minisztériumhoz a konzultáció ideje alatt összesen 22 írásos észrevétel érkezett.

A szervezet szerint a tervezett változtatások nagyobb önállóságot adhatnak az intézményeknek a tanév megszervezésében. A módosítások egyebek mellett rugalmasabbá tehetik a témahetek lebonyolítását, valamint az országos mérések szervezését is.

A CKP javaslatai:

Továbbra is azt szeretnék, hogy a tanév rendjét egyetlen, átlátható rendelet szabályozza. A minisztérium támogatja az elképzelést, de jelezte, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér miatt ezt egyelőre nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor vállalták, hogy kidolgoznak egy egységes javaslatot, és ha marad a két külön rendelet (köznevelés és szakképzés), azokat egyszerre teszik közzé.

A kompetenciamérések számának további csökkentésére egyelőre nincs lehetőség, mert több mérés jogszabályban előírt. Az 1–2. évfolyamos mérések továbbra is választhatók maradnak. A CKP javaslatára az Országos Pályaorientációs Mérés (OPM) is választhatóvá válik.

Civil és szakmai javaslatok:

A témahetek és témanapok megszervezése rugalmasabb lesz, az iskolák maguk dönthetnek azok időpontjáról.

Az új „Diákok hangja” témanaphoz a rendelettel együtt külön útmutatót és segédanyagot kapnak a pedagógusok.

Az érettségi vizsgák idején nem lesz kötelező a digitális munkarend. Arról, hogy az iskola bevezeti-e, az intézmény saját hatáskörben dönthet.

December 24-e továbbra is ledolgozandó munkanap marad, de a pótlás során nem lesz kötelező hagyományos tanítási napot tartani.

A pályaorientációs nap témanappá alakul, így kevésbé lesz kötött. Az így felszabaduló tanítás nélküli munkanapot az iskolák a pedagógusok napjához kapcsolódó belső továbbképzésekre használhatják fel

- írja cikkében a KEMMA.