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tanév

Jelentős változások jönnek az iskolákban: mutatjuk a 2026/2027-es tanév tervezetét

50 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Lezárult a 2026/2027-es tanév rendjéről szóló tervezet társadalmi egyeztetése. A javaslat alapján több változás is várható az tanévben: csökkenhet az országos mérések száma, rugalmasabbá válhat a témanapok megszervezése, és az érettségi vizsgák lebonyolítását érintő könnyítések is napirendre kerültek.
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tanéviskolatervezetérettségiváltozás

A 2026/2027-es tanév több ponton is eltér majd az eddig megszokottól. A tanév rendjéről szóló tervezet társadalmi egyeztetését július 17-én tartották meg, amely alapján számos változás várható az iskolák működésében. A módosítások érintik többek között az országos mérések számát, a témanapok lebonyolítását, a december 24-i munkanap pótlását, valamint az érettségi vizsgák időpontjait is.

Változik a 2026/2027-es tanév rendje: ezek a legfontosabb újdonságok
Változik a 2026/2027-es tanév rendje: ezek a legfontosabb újdonságok Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Miben változhat a 2026/2027-es tanév?

A Civil Közoktatási Platform (CKP) tájékoztatása szerint a köznevelési tanév rendjéről szóló rendelettervezet több ponton is módosulhat, miután a társadalmi egyeztetés során beérkezett civil és szakmai javaslatok közül több is támogatást kapott. A minisztériumhoz a konzultáció ideje alatt összesen 22 írásos észrevétel érkezett.

A szervezet szerint a tervezett változtatások nagyobb önállóságot adhatnak az intézményeknek a tanév megszervezésében. A módosítások egyebek mellett rugalmasabbá tehetik a témahetek lebonyolítását, valamint az országos mérések szervezését is.

A CKP javaslatai:

  • Továbbra is azt szeretnék, hogy a tanév rendjét egyetlen, átlátható rendelet szabályozza. A minisztérium támogatja az elképzelést, de jelezte, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér miatt ezt egyelőre nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor vállalták, hogy kidolgoznak egy egységes javaslatot, és ha marad a két külön rendelet (köznevelés és szakképzés), azokat egyszerre teszik közzé.
  • A kompetenciamérések számának további csökkentésére egyelőre nincs lehetőség, mert több mérés jogszabályban előírt. Az 1–2. évfolyamos mérések továbbra is választhatók maradnak. A CKP javaslatára az Országos Pályaorientációs Mérés (OPM) is választhatóvá válik.

Civil és szakmai javaslatok:

  • A témahetek és témanapok megszervezése rugalmasabb lesz, az iskolák maguk dönthetnek azok időpontjáról.
  • Az új „Diákok hangja” témanaphoz a rendelettel együtt külön útmutatót és segédanyagot kapnak a pedagógusok.
  • Az érettségi vizsgák idején nem lesz kötelező a digitális munkarend. Arról, hogy az iskola bevezeti-e, az intézmény saját hatáskörben dönthet.
  • December 24-e továbbra is ledolgozandó munkanap marad, de a pótlás során nem lesz kötelező hagyományos tanítási napot tartani.
  • A pályaorientációs nap témanappá alakul, így kevésbé lesz kötött. Az így felszabaduló tanítás nélküli munkanapot az iskolák a pedagógusok napjához kapcsolódó belső továbbképzésekre használhatják fel 

- írja cikkében a KEMMA

Ekkor kezdődhet a 2026/2027-es tanév

A tervezet szerint a következő tanév 2026. szeptember 1-jén, kedden veszi kezdetét, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A tervezett tanév így összesen 180 tanítási napból állna.

A főbb dátumok így néznek ki:

  • első tanítási nap: 2026. szeptember 1., kedd
  • utolsó tanítási nap: 2027. június 18., péntek
  • tanítási napok száma: 180
  • az első félév vége: 2027. január 22., péntek
  • az iskolák értesítési határideje az első félévi eredményekről: 2027. január 29., péntek
  • középfokú iskolákban az utolsó, befejező évfolyamon: 2027. április 30., péntek
  • a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban: 2027. május 28., péntek

Mikor lesznek az iskolai szünetek?

A tervezet alapján az őszi szünet, a téli szünet és a tavaszi szünet rendje így alakulna:

  • Őszi szünet: 2026. október 23. – november 1. 
  • A szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2., hétfő.
  • Téli szünet: 2026. december 19. – 2027. január 3. 
  • A szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4., hétfő.
  • Tavaszi szünet: 2027. március 25. – 2027. április 4. 
  • A szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5., hétfő. 
  • A tanév szeptemberben nem csak a becsengetéssel indulhat nagyot: a Diákok hangja témanapot 2026. szeptember 14. és 25. között, az iskola által választott napon lehetne megtartani.

Így alakulhat a 2027-es érettségi menetrend

A tervezet alapján a 2027-es május–júniusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak május 3-án, hétfőn kezdődne a magyar nyelv és irodalom vizsgával. Az első hét a tervek szerint különösen sűrű lesz, hiszen a legfontosabb érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái egymást követő napokon zajlanának.

A tavaszi írásbeli érettségi menetrendje a tervezet szerint:

  • 2027. május 3., 9.00: magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv;
  • 2027. május 4., 9.00: matematika;
  • 2027. május 5., 9.00: történelem;
  • 2027. május 6., 9.00: angol nyelv;
  • 2027. május 7., 9.00: digitális kultúra középszinten;
  • 2027. május 10., 8.00: német nyelv;
  • 2027. május 10., 14.00: ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek;
  • 2027. május 11., 8.00: biológia;
  • 2027. május 11., 14.00: közigazgatási ismeretek;
  • 2027. május 12., 8.00: nemzetiségi nyelv és irodalom;
  • 2027. május 12., 14.00: vizuális kultúra;
  • 2027. május 13., 8.00: kémia;
  • 2027. május 13., 14.00: földrajz;
  • 2027. május 14., 8.00: digitális kultúra emelt szinten;
  • 2027. május 14., 14.00: gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány;
  • 2027. május 18., 8.00: orosz nyelv és más, külön vizsganapon nem szereplő nyelvek;
  • 2027. május 18., 14.00: latin nyelv, héber nyelv;
  • 2027. május 19., 8.00: fizika;
  • 2027. május 19., 14.00: mozgóképkultúra és médiaismeret;
  • 2027. május 20., 8.00: francia nyelv;
  • 2027. május 20., 14.00: filozófia;
  • 2027. május 21., 8.00: spanyol nyelv;
  • 2027. május 21., 14.00: dráma;
  • 2027. május 24., 8.00: olasz nyelv.
    A tavaszi szóbeli érettségi is bekerült a menetrendbe: az emelt szintű szóbelik 2027. június 2–9. között, a középszintű szóbelik 2027. június 14–25. között lesznek 

- írja a kemma.hu

 

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