Jelentős változások jönnek az iskolákban: mutatjuk a 2026/2027-es tanév tervezetét

A 2026/2027-es tanév több ponton is eltér majd az eddig megszokottól. A tanév rendjéről szóló tervezet társadalmi egyeztetését július 17-én tartották meg, amely alapján számos változás várható az iskolák működésében. A módosítások érintik többek között az országos mérések számát, a témanapok lebonyolítását, a december 24-i munkanap pótlását, valamint az érettségi vizsgák időpontjait is.
Miben változhat a 2026/2027-es tanév?
A Civil Közoktatási Platform (CKP) tájékoztatása szerint a köznevelési tanév rendjéről szóló rendelettervezet több ponton is módosulhat, miután a társadalmi egyeztetés során beérkezett civil és szakmai javaslatok közül több is támogatást kapott. A minisztériumhoz a konzultáció ideje alatt összesen 22 írásos észrevétel érkezett.
A szervezet szerint a tervezett változtatások nagyobb önállóságot adhatnak az intézményeknek a tanév megszervezésében. A módosítások egyebek mellett rugalmasabbá tehetik a témahetek lebonyolítását, valamint az országos mérések szervezését is.
A CKP javaslatai:
- Továbbra is azt szeretnék, hogy a tanév rendjét egyetlen, átlátható rendelet szabályozza. A minisztérium támogatja az elképzelést, de jelezte, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér miatt ezt egyelőre nem lehet megvalósítani. Ugyanakkor vállalták, hogy kidolgoznak egy egységes javaslatot, és ha marad a két külön rendelet (köznevelés és szakképzés), azokat egyszerre teszik közzé.
- A kompetenciamérések számának további csökkentésére egyelőre nincs lehetőség, mert több mérés jogszabályban előírt. Az 1–2. évfolyamos mérések továbbra is választhatók maradnak. A CKP javaslatára az Országos Pályaorientációs Mérés (OPM) is választhatóvá válik.
Civil és szakmai javaslatok:
- A témahetek és témanapok megszervezése rugalmasabb lesz, az iskolák maguk dönthetnek azok időpontjáról.
- Az új „Diákok hangja” témanaphoz a rendelettel együtt külön útmutatót és segédanyagot kapnak a pedagógusok.
- Az érettségi vizsgák idején nem lesz kötelező a digitális munkarend. Arról, hogy az iskola bevezeti-e, az intézmény saját hatáskörben dönthet.
- December 24-e továbbra is ledolgozandó munkanap marad, de a pótlás során nem lesz kötelező hagyományos tanítási napot tartani.
- A pályaorientációs nap témanappá alakul, így kevésbé lesz kötött. Az így felszabaduló tanítás nélküli munkanapot az iskolák a pedagógusok napjához kapcsolódó belső továbbképzésekre használhatják fel
- írja cikkében a KEMMA.
Ekkor kezdődhet a 2026/2027-es tanév
A tervezet szerint a következő tanév 2026. szeptember 1-jén, kedden veszi kezdetét, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A tervezett tanév így összesen 180 tanítási napból állna.
A főbb dátumok így néznek ki:
- első tanítási nap: 2026. szeptember 1., kedd
- utolsó tanítási nap: 2027. június 18., péntek
- tanítási napok száma: 180
- az első félév vége: 2027. január 22., péntek
- az iskolák értesítési határideje az első félévi eredményekről: 2027. január 29., péntek
- középfokú iskolákban az utolsó, befejező évfolyamon: 2027. április 30., péntek
- a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban: 2027. május 28., péntek
Mikor lesznek az iskolai szünetek?
A tervezet alapján az őszi szünet, a téli szünet és a tavaszi szünet rendje így alakulna:
- Őszi szünet: 2026. október 23. – november 1.
- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. október 22., csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap 2026. november 2., hétfő.
- Téli szünet: 2026. december 19. – 2027. január 3.
- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. december 18., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2027. január 4., hétfő.
- Tavaszi szünet: 2027. március 25. – 2027. április 4.
- A szünet előtti utolsó tanítási nap 2027. március 24., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2027. április 5., hétfő.
- A tanév szeptemberben nem csak a becsengetéssel indulhat nagyot: a Diákok hangja témanapot 2026. szeptember 14. és 25. között, az iskola által választott napon lehetne megtartani.
Így alakulhat a 2027-es érettségi menetrend
A tervezet alapján a 2027-es május–júniusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak május 3-án, hétfőn kezdődne a magyar nyelv és irodalom vizsgával. Az első hét a tervek szerint különösen sűrű lesz, hiszen a legfontosabb érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái egymást követő napokon zajlanának.
A tavaszi írásbeli érettségi menetrendje a tervezet szerint:
- 2027. május 3., 9.00: magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv;
- 2027. május 4., 9.00: matematika;
- 2027. május 5., 9.00: történelem;
- 2027. május 6., 9.00: angol nyelv;
- 2027. május 7., 9.00: digitális kultúra középszinten;
- 2027. május 10., 8.00: német nyelv;
- 2027. május 10., 14.00: ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek;
- 2027. május 11., 8.00: biológia;
- 2027. május 11., 14.00: közigazgatási ismeretek;
- 2027. május 12., 8.00: nemzetiségi nyelv és irodalom;
- 2027. május 12., 14.00: vizuális kultúra;
- 2027. május 13., 8.00: kémia;
- 2027. május 13., 14.00: földrajz;
- 2027. május 14., 8.00: digitális kultúra emelt szinten;
- 2027. május 14., 14.00: gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek, természettudomány;
- 2027. május 18., 8.00: orosz nyelv és más, külön vizsganapon nem szereplő nyelvek;
- 2027. május 18., 14.00: latin nyelv, héber nyelv;
- 2027. május 19., 8.00: fizika;
- 2027. május 19., 14.00: mozgóképkultúra és médiaismeret;
- 2027. május 20., 8.00: francia nyelv;
- 2027. május 20., 14.00: filozófia;
- 2027. május 21., 8.00: spanyol nyelv;
- 2027. május 21., 14.00: dráma;
- 2027. május 24., 8.00: olasz nyelv.
A tavaszi szóbeli érettségi is bekerült a menetrendbe: az emelt szintű szóbelik 2027. június 2–9. között, a középszintű szóbelik 2027. június 14–25. között lesznek
- írja a kemma.hu.