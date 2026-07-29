Hétvégétől drágább lesz taxival utazni

Szombattól emelkednek a budapesti személytaxi-szolgáltatás díjai, miután augusztus 1-jén hatályba lép a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott új díjszabás – számolt be róla az MTI.

Augusztus 1-jétől emelkednek a taxi díjai Budapesten

Fotó: Ladóczki Balázs

Mennyivel emelkednek a taxidíjak?

A taxi igénybevételének alapdíja 1100 forintról 1300 forintra emelkedik. A kilométerdíj 440 forintról 521 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra nő.

Az új szabályozás részeként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Ennek következtében a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre induló, illetve onnan érkező taxifuvarok esetében az induló alapdíj 2100 forint lesz.

A személytaxi-szolgáltatás tarifáinak módosításáról a Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött.