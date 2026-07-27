Ciánhidrogén miatt visszahívja a Penny ezt a terméket – ne fogyassza el, ha ilyet vett

Határérték feletti ciánhidrogén-tartalom miatt országos termékvisszahívást jelentettek be. A Penny egyik lenmagtermékét minden tételben visszahívják, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe.

Veszélyes anyag túl magas koncentrációja miatt országos termékvisszahívást jelentettek be a Penny egyik népszerű termékére.

Fotó: Shutterstock

Minden tétel érintett a termékvisszahívásban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint a Penny-Market Kft. fogyasztói visszahívást kezdeményezett a WELLGOOD LENMAG 200 grammos termékre, mert annak ciánhidrogén-tartalma meghaladja a megengedett határértéket.

A visszahívás a WELLGOOD LENMAG 200 grammos termékre (EAN: 4337256810296) vonatkozik, valamennyi tételt és minőségmegőrzési időt érint.

Fogyasztói visszahívást kezdeményeztek a WELLGOOD LENMAG 200 grammos termékre, mert annak ciánhidrogén-tartalma meghaladja a megengedett határértéket.

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)

A termék magyarországi forgalmazója a Penny-Market Kft., beszállítója pedig az ENCINGER SK s.r.o.

Az üzletlánc az NKFH-val együttműködve már megkezdte az érintett termékek kivonását a forgalomból és visszahívását a vásárlóktól, az intézkedések végrehajtását pedig a hatóság nyomon követi.

Egészségügyi kockázatot jelenthet

A ciánhidrogén természetes módon is előfordulhat egyes növényekben, azonban

nagyobb mennyiségben mérgező hatású, mivel gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását.

A határértéket meghaladó mennyiséget tartalmazó termék fogyasztása különösen gyermekek és más érzékeny fogyasztói csoportok esetében jelenthet egészségügyi kockázatot.

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett lenmagból vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza bármely Penny üzletbe, ahol a terméket visszaveszik.

Pár nappal ezelőtt visszahívtak egy növényi alapú camembert jellegű ételt is.