Ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt – visszahívtak egy étrend-kiegészítőt Magyarországon

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzése alapján termékvisszahívás indult a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítő esetében. A rendelkezésre álló információk szerint a készítmény cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet (UL) – számolt be róla az NKFH.

A hatóság azt kéri, hogy a termékvisszahívás által érintett készítményt a vásárlók ne fogyasszák el (a kép illusztráció)

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A kifogásolt terméket az Egyesült Államokból származó online értékesített étrend-kiegészítőként a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházban is forgalmazták.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A BioTechUSA Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megszüntette a termék értékesítését, és megkezdte a fogyasztóknál lévő készítmények visszahívását.

Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?

Az érintett készítmény adatai: