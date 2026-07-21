Ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt – visszahívtak egy étrend-kiegészítőt Magyarországon

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzése alapján termékvisszahívás indult a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítő esetében. A rendelkezésre álló információk szerint a készítmény cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet (UL) – számolt be róla az NKFH.
A kifogásolt terméket az Egyesült Államokból származó online értékesített étrend-kiegészítőként a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházban is forgalmazták.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A BioTechUSA Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megszüntette a termék értékesítését, és megkezdte a fogyasztóknál lévő készítmények visszahívását.
Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?
Az érintett készítmény adatai:
- Termék neve: NOW Zinc 50 mg
- Kiszerelés: 100 tabletta
- Gyártó: NOW Foods (USA)
- E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)