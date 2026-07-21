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termékvisszahívás

Ne fogyassza el, ha ilyet vásárolt – visszahívtak egy étrend-kiegészítőt Magyarországon

43 perce
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Visszahívták a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítőt. A készítmény cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet.
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termékvisszahíváscinkMagyarország

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelzése alapján termékvisszahívás indult a NOW Zinc 50 mg étrend-kiegészítő esetében. A rendelkezésre álló információk szerint a készítmény cinktartalma meghaladja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet (UL) – számolt be róla az NKFH.

A hatóság azt kéri, hogy a termékvisszahívás által érintett készítményt a vásárlók ne fogyasszák el (a kép illusztráció) Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
A hatóság azt kéri, hogy a termékvisszahívás által érintett készítményt a vásárlók ne fogyasszák el (a kép illusztráció)
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A kifogásolt terméket az Egyesült Államokból származó online értékesített étrend-kiegészítőként a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett ShopBuilder webáruházban is forgalmazták.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A BioTechUSA Kft. a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megszüntette a termék értékesítését, és megkezdte a fogyasztóknál lévő készítmények visszahívását.

Melyik terméket érinti a termékvisszahívás?

Az érintett készítmény adatai:

  • Termék neve: NOW Zinc 50 mg
  • Kiszerelés: 100 tabletta
  • Gyártó: NOW Foods (USA)
  • E-kereskedő: BioTechUSA Kft. (1033 Budapest, Huszti út 60.)

 

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