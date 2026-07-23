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termékvisszahívás

Romlásra utaló jelek miatt visszahívtak egy kedvelt bioételt, ne egye meg!

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Visszahívtak egy növényi alapú camembert jellegű ételt, mert a vizsgálatok során romlásra utaló jeleket találtak. A termékvisszahívással érintett készítményeket ne fogyassza el!
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termékvisszahívásfogyasztóvédelemromlás

A termékvisszahívás a Real Nature Kft. Bert C'Mon Bert márkanév alatt forgalmazott bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény 145g megnevezésű terméket érinti.

Termékvisszahívás - Bert C'Mon Bert camembert jellegű készítmény érzékszervi eltérés miatt
A termékvisszahívással érintett készítményt ne fogyassza el! - Illusztráció
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során a termék esetében érzékszervi eltérést tapasztaltak (romlásra utaló jelek).

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését, vagy elszállítását) fogyasztóvédelem nyomon követi.

Az termékvisszahívással érintett készítmény adatai:

  • Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert – bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény
  • Kiszerelés: 145g
  • Tételszám (LOT): 1160714
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.08.28.
  • EAN-kód: 5940763120087
  • Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)
  • Forgalmazó/nagykereskedő: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: Érzékszervi eltérés.

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

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