Romlásra utaló jelek miatt visszahívtak egy kedvelt bioételt, ne egye meg!

A termékvisszahívás a Real Nature Kft. Bert C'Mon Bert márkanév alatt forgalmazott bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény 145g megnevezésű terméket érinti.

A termékvisszahívással érintett készítményt ne fogyassza el! - Illusztráció

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során a termék esetében érzékszervi eltérést tapasztaltak (romlásra utaló jelek).

A Real Nature Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését, vagy elszállítását) fogyasztóvédelem nyomon követi.

Az termékvisszahívással érintett készítmény adatai:

Termék megnevezése: Bert C'Mon Bert – bio, kesudió alapú nemespenésszel érlelt camembert jellegű készítmény

Kiszerelés: 145g

Tételszám (LOT): 1160714

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.28.

EAN-kód: 5940763120087

Gyártó: Biotrio TM S.R.L. (Románia)

Forgalmazó/nagykereskedő: Real Nature Kft.

Termékvisszahívás oka: Érzékszervi eltérés.

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el!

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