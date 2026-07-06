Tömeges pusztulás a Tisza-tónál, kész dögkút fogadta a fürdőzőket

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál, ami miatt több panasz is érkezett. A Szoljon beszámolója szerint a minap egy helyi ügyekkel foglalkozó csoportban egy férfi az abádszalóki strand kapcsán megjegyezte: bár megérti, hogy döglik a kagyló, érdemes lenne ezeket összeszedni. Hozzátette, a parkolójegyért 1500 forintot, a belépőért 1800-at fizetett, cserébe pedig egy „dögkútban kell fürdenie”.

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál / Fotó: Facebook.com / Abádszalók Tisza-tó Strand

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál

A férfi azt is kijelentette, nem pet palack bóját kellene kihelyezni, hanem hálót, mivel szerinte visszatérő problémáról van szó. Az ügyben szombaton az abádszalóki Tisza-tó Strand hivatalos oldalán adtak tájékoztatást: a posztjukban bejelentették, hogy a parton és a vízen is összegyűjtötték a kagylókat, ami így jelenleg kagylómentes.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munkában és segített. A tartós meleg és az élő víz sajátosságai miatt azonban előfordulhat, hogy a következő napokban újra megjelennek kagylók a parton. Folyamatosan figyeljük a helyzetet, és szükség esetén ismét intézkedünk

- tették hozzá a bejegyzésükben, mialatt megköszönték a türelmet és együttműködést, majd kellemes strandolást kívántak mindenkinek.