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Tisza-tó

Tömeges pusztulás a Tisza-tónál, kész dögkút fogadta a fürdőzőket

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A strand munkatársai azonnal közbeléptek. Az ügyben az abádszalóki Tisza-tó Strand hivatalos oldalán adtak tájékoztatás.
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Tisza-tókagylópusztuláskagylóstrand

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál, ami miatt több panasz is érkezett. A Szoljon beszámolója szerint a minap egy helyi ügyekkel foglalkozó csoportban egy férfi az abádszalóki strand kapcsán megjegyezte: bár megérti, hogy döglik a kagyló, érdemes lenne ezeket összeszedni. Hozzátette, a parkolójegyért 1500 forintot, a belépőért 1800-at fizetett, cserébe pedig egy „dögkútban kell fürdenie”.

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál / Fotó:  Facebook.com / Abádszalók Tisza-tó Strand

Tömeges kagylópusztulás történt a Tisza-tónál

A férfi azt is kijelentette, nem pet palack bóját kellene kihelyezni, hanem hálót, mivel szerinte visszatérő problémáról van szó. Az ügyben szombaton az abádszalóki Tisza-tó Strand hivatalos oldalán adtak tájékoztatást: a posztjukban bejelentették, hogy a parton és a vízen is összegyűjtötték a kagylókat, ami így jelenleg kagylómentes. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a munkában és segített. A tartós meleg és az élő víz sajátosságai miatt azonban előfordulhat, hogy a következő napokban újra megjelennek kagylók a parton. Folyamatosan figyeljük a helyzetet, és szükség esetén ismét intézkedünk

- tették hozzá a bejegyzésükben, mialatt megköszönték a türelmet és együttműködést, majd kellemes strandolást kívántak mindenkinek.

 

 

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