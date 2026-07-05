Nincs pénze elbúcsúztatni a gyermekét: a Tiszába fulladt fia temetésére gyűjt egy édesanya

Nincs pénze elbúcsúztatni a gyerekét, ezért kér segítséget az az édesanya, akinek 16 éves fia hétfőn fulladt a folyóba Tiszavidnél – derül ki az RTL Híradó riportjából. Egy társaság olyan helyen ment a vízbe, ahonnan tilos. Amikor hárman fuldokoltak, negyedik társuk kettejüket kimentette, a harmadik fiú azonban megfulladt. A 16 éves Ottó holttestét másnap találták meg a keresőcsapatok.

A fiú halála négy hónapon belül már a második csapás a család számára. Márciusban a fiú édesapja hunyt el, szívinfarktus miatt. Az idősebb fia még próbálta újraéleszteni az apát, de nem sikerült. A kezei között halt meg. Az apa temetését hitelből fizették ki, amit még mindig törleszt az anya, akinek most a fiát kell eltemetnie, de nem tudja miből. Közmunkásként dolgozik, havi 160 ezret keres, ebből törleszti most párja temetését.

Az édesanya az RTL Híradónak azt mondta, az egyébként jól úszó fia az utolsó pillanataiban is őt emlegette, amikor a vízben küzdött: „Anyára nagyon vigyázzatok!”