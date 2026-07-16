Tiszaújvárosi robbanás: belerokkantak a gyerekei Ádám elvesztésébe

Nem túlzás kijelenteni, hogy a tiszaújvárosi robbanás híre az egész országot megrázta, különösen, miután kiderült, hogy a katasztrófa egy kétgyermekes, fiatal családapa életét követelte. A MOL Petrolkémia üzemében május 22-én reggel történt balesetben további kilenc ember sérült meg, a pontos okok és a felelősség kérdésének tisztázására pedig azonnal vizsgálóbizottság alakult. Mindeközben az áldozat, Ádám családja lelkileg belerokkant a veszteségbe: a gyerekek közül az idősebb, a nyolcéves Zorka teljesen magába zárkózott, és nem hajlandó beszélni a történtekről, míg az ötéves kisfiú súlyos pánikrohamokkal küzd.

Tiszaújvárosi robbanás: a mai napig nem tudni, mi okozta a tragédiát / Fotó: Facebook

Úgy tudni, a családot jelenleg is pszichológus támogatja, hogy valamiképpen átvészeljék ezt a mostani, emberpróbáló időszakot. Erről a robbanásban elhunyt Ádám özvegye, Balyi-Gál Dóra beszélt a Blikknek, aki péntek este 7-kor a Frizbi YouTube-csatornáján, a Szeánsz című műsorban lesz látható.

Az özvegy elmondása szerint a katasztrófa után messziről látni lehetett a fekete füstöt, és, mivel tudta, a férje aznap a reggeles műszakban dolgozik, kétségbeesetten kereste őt telefonon, választ azonban már sohasem kapott. Ezután a vezetőség egyik tagja közölte vele a felfoghatatlan hírt.

Nem hittem el. Azt mondtam nekik, látnom kell a saját szememmel. Bent azután már csak fekete zsákban mutatták meg a férjemet

- idézi fel a szörnyű pillanatot az özvegy.

Tiszaújvárosi robbanás: a mai napig nem tudni, mi okozta a tragédiát

Azt, hogy mi vezetett a végzetes balesethez, továbbra sem tudni, így Dóra jelenleg még várja a válaszokat a kérdéseire. Az édesanya eleinte erős nyugtatókkal vészelte a mindennapokat, mostanra azonban a gyermekei érdekében elhagyta a pirulákat, és igyekszik egyben tartani a családot.