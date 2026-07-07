Rutinműtétnek indult, tragédia lett: 10 hónapos kisfia hiába várja haza a 30 éves tanárt és focistát

Rutinműtétnek indult, tragédia lett a vége: egy 30 éves, nyíregyházi tanár és focista, Toldi András halt meg vasárnap hajnalban, miután pénteken megműtötték a térdét. A családapa halálának körülményeit a kórház belső vizsgálaton, a rendőrség pedig büntetőeljárásban vizsgálja.
Toldi András halála: rutinműtétnek indult, tragédia lett
Toldi Andrást, aki az Újfehértói SE játékosa volt tanári hivatása mellett, pokoli fájdalom kezdte gyötörni, végül a vizsgálatok során derült ki, hogy porcleválás van a térdében. Az orvosok még azzal nyugtatták a családapát, hogy mindez csak egy rutinműtét és hamarosan a karjaiban tarthatja 10 hónapos kisfiát.
Toldi Andrást pénteken műtötték meg porcleválás miatt a kisvárdai kórházban, ahol a hétvégére megfigyelésre bent is tartották. Vasárnap hajnalban azonban rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét.
A kórház a betegjogokra hivatkozva nem árult el részleteket az ellátásról, de annyit közöltek, hogy „belső vizsgálat” indult, és „együttműködnek a hatóságokkal.” A rendőrség megerősítette, hogy nyomoznak az ügyben, a haláleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.
Toldi András főállásban történelem-testnevelés szakos tanárként dolgozott, emellett hosszú évek óta futballozott a megye I-ben, legutóbb az Újfehértó SE játékosa volt. A tragédia lesújtotta a tanár iskolaközösségét és a helyi sportvilágot. A nyíregyházi iskolán fekete zászló leng, a bejáratnál pedig virágok és mécsesek sokasága emlékeztet a gyászra. Az iskolavezetés közölte, hogy a nyári szünet alatt egyéni és kiscsoportos pszichológusi foglalkozásokat biztosítanak a gyerekeknek és a szülőknek a veszteség feldolgozására.
A közösségi oldalon tanítványai és a szülők is megtörten búcsúztak. A gyászhír alá azt írták, „a legjobb osztályfőnökük volt”, van, akinek örökké „a legjobb testneveléstanár marad.”
A tanár családja érthető módon összeomlott, válaszokat akarnak, miért kellett meghalnia egy életerős, fitt férfinak egy rutinműtét után. Halála előtt az édesapjának azt mondta: "Édesapám, olyan fájdalmaim vannak, hogy meghalok". Hajnalban már azzal hívták a családot, menjenek be azonnal, mert összeomlott András keringése és az intenzívre került.
Az elsődleges vizsgálatok fertőzésre utalnak. Ha bebizonyosodik, akkor az ügynek még koránt sincs vége. Toldi András édesapja kijelentette, addig nem nyugszanak, míg a felelősöket meg nem találják.