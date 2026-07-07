Rutinműtétnek indult, tragédia lett: 10 hónapos kisfia hiába várja haza a 30 éves tanárt és focistát

Rutinműtétnek indult, tragédia lett a vége: egy 30 éves, nyíregyházi tanár és focista, Toldi András halt meg vasárnap hajnalban, miután pénteken megműtötték a térdét. A családapa halálának körülményeit a kórház belső vizsgálaton, a rendőrség pedig büntetőeljárásban vizsgálja.

Toldi András halála: rutinműtétnek indult, tragédia lett -Fotó: G_4 / Pexels

Toldi András halála: rutinműtétnek indult, tragédia lett

Toldi Andrást, aki az Újfehértói SE játékosa volt tanári hivatása mellett, pokoli fájdalom kezdte gyötörni, végül a vizsgálatok során derült ki, hogy porcleválás van a térdében. Az orvosok még azzal nyugtatták a családapát, hogy mindez csak egy rutinműtét és hamarosan a karjaiban tarthatja 10 hónapos kisfiát.

Toldi Andrást pénteken műtötték meg porcleválás miatt a kisvárdai kórházban, ahol a hétvégére megfigyelésre bent is tartották. Vasárnap hajnalban azonban rosszul lett, és már nem tudták megmenteni az életét.

A kórház a betegjogokra hivatkozva nem árult el részleteket az ellátásról, de annyit közöltek, hogy „belső vizsgálat” indult, és „együttműködnek a hatóságokkal.” A rendőrség megerősítette, hogy nyomoznak az ügyben, a haláleset körülményeit büntetőeljárásban vizsgálják.

Toldi András főállásban történelem-testnevelés szakos tanárként dolgozott, emellett hosszú évek óta futballozott a megye I-ben, legutóbb az Újfehértó SE játékosa volt. A tragédia lesújtotta a tanár iskolaközösségét és a helyi sportvilágot. A nyíregyházi iskolán fekete zászló leng, a bejáratnál pedig virágok és mécsesek sokasága emlékeztet a gyászra. Az iskolavezetés közölte, hogy a nyári szünet alatt egyéni és kiscsoportos pszichológusi foglalkozásokat biztosítanak a gyerekeknek és a szülőknek a veszteség feldolgozására.

A közösségi oldalon tanítványai és a szülők is megtörten búcsúztak. A gyászhír alá azt írták, „a legjobb osztályfőnökük volt”, van, akinek örökké „a legjobb testneveléstanár marad.”

A tanár családja érthető módon összeomlott, válaszokat akarnak, miért kellett meghalnia egy életerős, fitt férfinak egy rutinműtét után. Halála előtt az édesapjának azt mondta: "Édesapám, olyan fájdalmaim vannak, hogy meghalok". Hajnalban már azzal hívták a családot, menjenek be azonnal, mert összeomlott András keringése és az intenzívre került.