Többen meghaltak, házak váltak lakhatatlanná, erdők a földdel lettek egyenlők: ez volt a 3 legpusztítóbb tornádó Magyarországon

Óriási, több mint 322 km/órás sebessége is lehet egy tornádónak, ami a nemzetközi, hivatalos mérőskála legmagasabb, 5-ös fokozatának felel meg. Nagyjából ezzel megegyező sebességű tornádó hazánkban is tombolt, az volt a magyar térségben, ezzel együtt az egyik, Kárpát-medencében valaha pusztított legerősebb forgószél. Legutóbb tegnap, július elsején kaptak lencsevégre egy felhőtölcsért a Győr-Moson-Sopron vármegyei Mosonszolnok közelében, aminek apropóján cikkünkben összeszedtük, melyik volt a három legpusztítóbb tornádó Magyarországon.

Megtudhatja, melyik volt a három legpusztítóbb tornádó Magyarországon Fotó: Shuttersock

Melyik volt a 3 legpusztítóbb tornádó Magyarországon?

Az alábbi listát nemcsak a hazánkban pusztító tornádók sebessége, hanem az általuk okozott pusztítás mértéke alapján rangsoroltuk.

3. Mezőkövesd

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkövesden 2010. július 10-én pusztított egy EF2-es erősségű forgószél, amelynek sebessége nagyjából 180-220 km/óra volt. A tornádó a modern idők egyik legjobban dokumentált hazai felhőtölcsére, amelynek pusztítása során háztetők szakadtak le, ipari épületek rongálódtak meg, autók sérültek, villanyvezetékek dőltek ki, valamint jelentős mezőgazdasági károk keletkeztek. Habár halálos áldozat nem volt, személyi sérülések is történtek.

EF2-es erősségű tornádó tombolt Mezőkövesden 2010-ben

Fotó: YouToube

2. Nagyszentjános

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008. március 1-én a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nagyszentjánoson csapott le egy EF1-EF2 erősségű, nagyjából 170-210 km/órás tornádó, amely egy néhány 10 méteres sávban söpört végig a településen. Az eseményt az Emma viharciklonhoz kapcsolódó rendkívül erős légköri helyzet idézte elő. A magyar meteorológia egyik legismertebb és legjelentősebb hazai tornádóesete volt, amely során 200 ház semmisült meg, a szél vezetékeket szaggatott le és fákat csavart ki. Halálos áldozattal szerencsére ez a katasztrófa sem járt, ugyanakkor sokan váltak otthontalanná.

1. Biatorbágy

A hazánkban valaha pusztított legerősebb tornádó egy dokumentáltan F4-es, ám a mai EF-skála szerint 5-ös erősségű forgószél volt, becsült sebessége ugyanis átlépte a 322 km/órát. A tölcsér 1924. június 13-án ért földet és egy nagyjából 70 kilométeres sávban pusztított. Az esemény során több száz ház megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott, a szél erdőket és teljes utcákat tarolt le, miközben embereket és állatokat is a levegőbe emelt. Több mint 60-an megsérültek, a tornádó pedig 9 halálos áldozatot is követelt.