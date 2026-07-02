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pusztítás

Többen meghaltak, házak váltak lakhatatlanná, erdők a földdel lettek egyenlők: ez volt a 3 legpusztítóbb tornádó Magyarországon

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Földet érhetett egy felhőtölcsér tegnap a Győr-Moson-Sopron vármegyei Mosonszolnok közelében. Meglehet, az idei első forgószelet sikerült megörökíteni hazánkban, aminek apropóján összeszedtük, melyik volt a három, valaha volt legpusztítóbb tornádó Magyarországon.
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pusztítástornádóMagyarországGyőr-Moson SopronMosonszolnok

Óriási, több mint 322 km/órás sebessége is lehet egy tornádónak, ami a nemzetközi, hivatalos mérőskála legmagasabb, 5-ös fokozatának felel meg. Nagyjából ezzel megegyező sebességű tornádó hazánkban is tombolt, az volt a magyar térségben, ezzel együtt az egyik, Kárpát-medencében valaha pusztított legerősebb forgószél. Legutóbb tegnap, július elsején kaptak lencsevégre egy felhőtölcsért a Győr-Moson-Sopron vármegyei Mosonszolnok közelében, aminek apropóján cikkünkben összeszedtük, melyik volt a három legpusztítóbb tornádó Magyarországon.

Tornádó Magyarországon
Megtudhatja, melyik volt a három legpusztítóbb tornádó Magyarországon Fotó: Shuttersock

Melyik volt a 3 legpusztítóbb tornádó Magyarországon?

Az alábbi listát nemcsak a hazánkban pusztító tornádók sebessége, hanem az általuk okozott pusztítás mértéke alapján rangsoroltuk.

3. Mezőkövesd

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkövesden 2010. július 10-én pusztított egy EF2-es erősségű forgószél, amelynek sebessége nagyjából 180-220 km/óra volt. A tornádó a modern idők egyik legjobban dokumentált hazai felhőtölcsére, amelynek pusztítása során háztetők szakadtak le, ipari épületek rongálódtak meg, autók sérültek, villanyvezetékek dőltek ki, valamint jelentős mezőgazdasági károk keletkeztek. Habár halálos áldozat nem volt, személyi sérülések is történtek.

EF2-es erősségű tornádó Mezőkövesden 2010-ben
EF2-es erősségű tornádó tombolt Mezőkövesden 2010-ben
Fotó: YouToube

2. Nagyszentjános

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2008. március 1-én a Győr-Moson-Sopron vármegyei Nagyszentjánoson csapott le egy EF1-EF2 erősségű, nagyjából 170-210 km/órás tornádó, amely egy néhány 10 méteres sávban söpört végig a településen. Az eseményt az Emma viharciklonhoz kapcsolódó rendkívül erős légköri helyzet idézte elő. A magyar meteorológia egyik legismertebb és legjelentősebb hazai tornádóesete volt, amely során 200 ház semmisült meg, a szél vezetékeket szaggatott le és fákat csavart ki. Halálos áldozattal szerencsére ez a katasztrófa sem járt, ugyanakkor sokan váltak otthontalanná.

1. Biatorbágy

A hazánkban valaha pusztított legerősebb tornádó egy dokumentáltan F4-es, ám a mai EF-skála szerint 5-ös erősségű forgószél volt, becsült sebessége ugyanis átlépte a 322 km/órát. A tölcsér 1924. június 13-án ért földet és egy nagyjából 70 kilométeres sávban pusztított. Az esemény során több száz ház megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott, a szél erdőket és teljes utcákat tarolt le, miközben embereket és állatokat is a levegőbe emelt. Több mint 60-an megsérültek, a tornádó pedig 9 halálos áldozatot is követelt.

Tornádó okozta pusztítás Biatorbágyon 1924-ben
A valaha volt legnagyobb pusztítást hazánkban egy mai értékek szerint EF4-5-ös erősségű tornádó okozta Biatorbágyon
Fotó: Biatorbágy Értéktár / Biatorbágy Értéktár Bizottság

 

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