Elképesztő videón, ahogyan egy tornádó csap le Magyarországra

A beszámolók szerint egy hosszan lenyúló felhőtölcsér, úgynevezett tuba jelent meg a térség felett. A rendelkezésre álló fényképek alapján nem zárható ki, hogy a tölcsér elérte a talajt, ami tornádónak minősülne.

A tornádó gyanúját felvető felhőtölcsért Mosonszolnok közelében fényképezték le

Fotó: Időkép/Peterdy Péter

A Nyugat-Dunántúlon kialakult lassan mozgó zivatarcellák kedvező feltételeket teremtettek a nem mezociklonális tubák és tornádók kialakulásához.

A rendelkezésre álló információk alapján elképzelhető, hogy ez volt az idei első Magyarországon lefotózott tornádó, ugyanakkor ennek megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

Miközben a nyugati országrészben már intenzív viharok vonultak át, keleten is fokozódott a zivatartevékenység. A határ túloldaláról újabb zivatarcellák érkeztek.

A jelenségről készült videót az Időkép oldalán tekinthetik meg.