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tornádó

Elképesztő videón, ahogyan egy tornádó csap le Magyarországra

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Csütörtökön a Nyugat-Dunántúlon több helyen heves zivatarok alakultak ki, amelyeket felhőszakadás és helyenként jégeső is kísért. A tornádó gyanúját felvető felhőtölcsért Mosonszolnok közelében fényképezték le, a szakértők szerint pedig elképzelhető, hogy a jelenség elérte a talajt.
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tornádóviharMagyarország

A beszámolók szerint egy hosszan lenyúló felhőtölcsér, úgynevezett tuba jelent meg a térség felett. A rendelkezésre álló fényképek alapján nem zárható ki, hogy a tölcsér elérte a talajt, ami tornádónak minősülne.

A tornádó gyanúját felvető felhőtölcsért Mosonszolnok közelében fényképezték le Fotó: Időkép/Peterdy Péter
A tornádó gyanúját felvető felhőtölcsért Mosonszolnok közelében fényképezték le
Fotó: Időkép/Peterdy Péter

A Nyugat-Dunántúlon kialakult lassan mozgó zivatarcellák kedvező feltételeket teremtettek a nem mezociklonális tubák és tornádók kialakulásához. 

A rendelkezésre álló információk alapján elképzelhető, hogy ez volt az idei első Magyarországon lefotózott tornádó, ugyanakkor ennek megerősítéséhez további vizsgálatok szükségesek.

Miközben a nyugati országrészben már intenzív viharok vonultak át, keleten is fokozódott a zivatartevékenység. A határ túloldaláról újabb zivatarcellák érkeztek.

A jelenségről készült videót az Időkép oldalán tekinthetik meg.

 

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