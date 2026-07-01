Kinevezték az új országos kórház-főigazgatót

Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A kinevezésről a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben tettek közzé határozatot.

A dokumentum szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára született. A határozat 2026. július 1-jén lép hatályba.