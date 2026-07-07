Tragédia Komáromban: 16 éves győri diák halt meg edzés közben, így történt meg a legrosszabb

Kovács László Dániel június 30-án halt meg Komáromban, miközben edzésen vett részt. A fiatalembert családja, barátai és iskolatársai gyászolják.

Tragédia rázta meg a sportközösséget, a 16 éves győri diák edzés közben vesztette életét.

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A tragédia hírére iskolája, a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum is megemlékezett a fiatalról. Az intézmény közösségi oldalán részvétét fejezte ki a családnak és mindazoknak, akik ismerték a diákot.

A Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum teljes közössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, a hozzátartozóknak és mindazoknak, akik ismerték és szerették – írták.

Tragédia: bokszzsák ütése közben esett össze a fiatal sportoló

A Blikknek megszólalt a fiú egyik rokona, aki elmondta: László évek óta thai bokszolt, a sport meghatározó része volt az életének.

A beszámoló szerint edzés közben halt meg: a fiatal még a bemelegítést végezte, amikor a bokszzsák ütése közben váratlanul összeesett.

„Hárman is próbálták újraéleszteni, a mentő is néhány perc alatt kiért, de sajnos ők sem tudtak rajta segíteni” – mondta Pók-Kovács Patrícia. A családtag szerint a fiú korábban is komolyan sportolt, annak ellenére, hogy volt már sérülése. A küzdősport azonban továbbra is fontos szerepet töltött be az életében.

A halál pontos oka egyelőre nem ismert, a vizsgálatok még tartanak. Felmerült, hogy egy korábban nem diagnosztizált szívprobléma okozhatta a tragikus eseményt.

Rejtett betegség állhatott a háttérben

A család egyik tagja arról beszélt, hogy korábban már tapasztaltak nála eltérést.

Egyszer nálam megmértük a vérnyomását, ami kimutatott ritmuszavart, de még nem volt vele orvosnál. Nem gondoltam volna, hogy ekkora lehet a probléma – mondta.

Szakemberek szerint bizonyos szívbetegségek fiatal korban is jelen lehetnek anélkül, hogy komolyabb tüneteket okoznának. Nagy fizikai megterhelés mellett azonban ezek ritkán, de súlyos következményekkel járhatnak.

A fiatal fiú édesanyja megható üzenetben búcsúzott gyermekétől. Azt írta, hogy bár csak 16 év adatott meg nekik együtt, ez az idő egy teljes életnyi szeretetet jelentett.

„A sport volt az életed. Kesztyűben mentél edzésre, tele álmokkal és tervekkel… és onnan már az angyalok hívtak magukhoz” – fogalmazott.

A rendőrség a Blikk megkeresésére közölte, hogy az esetet általános közigazgatási eljárásban vizsgálják, további részleteket azonban egyelőre nem közöltek.