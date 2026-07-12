Megszólalt a MÁV a budapesti tragédiát követően: "25.000 Volt! Nincs menekvés!"

Mint arról korábban beszámoltunk, tragédia történt Budapesten: egy 17 éves fiú meghalt, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A lány testfelületének mintegy 70 százaléka megégett, állapota válságos volt, később ő is elhunyt. A velük lévő harmadik fiatal fizikailag nem sérült meg, de sokkos állapotban vitték kórházba az áramütést követően. A történtekről most a MÁV-csoport is megszólalt.

Tragédia a síneken: tehervonatra másztak a fiatalok, halálos áramütést szenvedtek. Fotó: Pexels / Pexels

Tragédia: tehervonatra másztak a fiatalok, halálos áramütést szenvedtek

25.000 Volt! Nincs menekvés!

- kezdte posztjában a MÁV-Csoport, majd így folytatta:

„Bárcsak szóltam volna neki.” Ne hagyd, hogy ez a mondat kísértsen életed végéig! A 25 000 voltos láthatatlan áramnak nem kell hozzáérés, messziről is lesújt. Vigyázzatok egymásra, ne engedd, hogy valaki hiányozzon a következő közös fotózásnál!

- írták hozzátéve, hogy ha valaki felmászik egy vonat tetejére, azzal konkrétan az életét kockáztatja.

A 25 Kilovolt feszültség alatt álló felsővezetéket elég csupán 2 méterre megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon!

- emelték ki és egy videót is megosztottak arról, hogy "25.000 Volt! Nincs menekvés!"