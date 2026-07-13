Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a gyermekek online védelmével kapcsolatban gyakran kerül szóba az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel kockázata. Az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány most arra hívja fel a figyelmet, hogy az elkövetők módszerei folyamatosan változnak és egyre kifinomultabbá válnak.

Újabb főként gyermekekre veszélyes, behálózási trend terjed. Fotó: Unsplash

Az NMHH által működtetett jogsegélyszolgálathoz, az Internet Hotline-hoz nemrégiben egy olyan bejelentés érkezett, amely egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formára világít rá. A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, s ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt.

Figyelem: gyermekekre veszélyes behálózási trend terjed

A három szervezet a közleményben közösen hívja fel a figyelmet a gyermekek online behálózásának veszélyére, és arra, hogy az elkövetők egyre profibb módszereket alkalmaznak.

Fontosnak nevezték, hogy a gyermekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos platformjain és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Azt tanácsolták a fiataloknak, hogy ha valaki azt kéri, hogy a beszélgetéseteket tartsd titokban, tekintsd figyelmeztető jelnek, a titok ugyanis mindig az elkövetőnek kedvez. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani a személyes adatokat, fényképeket vagy videókat - tették hozzá.

Az NMHH a szülőknek egyebek mellett azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei és kapcsolatai iránt; ismertessék meg velük az online manipuláció és a bizalomszerzés tipikus jeleit; gyanús kapcsolatfelvétel esetén mentsék el az üzeneteket, készítsenek képernyőfotókat, mert azok később bizonyítékként szolgálhatnak.