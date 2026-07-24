Bajba jutott két túrázó a Remete-barlang közelében

Nem tudtak lejönni Nagymaros határából, a Remete-barlang közeléből az ott túrázók, így a tűzoltók segítségét kérték - írja a Katasztrófavédelem.

A bajba jutott túrázókat alpintechnikával juttatják le a magasból - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyszínre váci hivatásos és nagymarosi önkéntes tűzoltók, valamint a Börzsöny Speciális Mentő- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vonultak. A bajbajutottakat a dömösi vasútállomás térségében, alpintechnikával juttatják le a magasból.

Magyar túrázó vesztette életét az osztrák hegyekben

Tragikus baleset történt az ausztriai Nordkette hegységben, Innsbruck közelében: egy 18 éves magyar fiatal életét vesztette túrázás közben. A baleset akkor történt, amikor a háromfős magyar társaság egyik tagja egy meredek, nehezen járható szakaszon több mint 150 métert zuhant.