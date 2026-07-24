Bajba jutott két túrázó a Remete-barlang közelében

Bajba jutott kirándulókat mentenek a Dömös és Nagymaros között. A két túrázó a Remete-barlang közelében került bajba.
Nem tudtak lejönni Nagymaros határából, a Remete-barlang közeléből az ott túrázók, így a tűzoltók segítségét kérték - írja a Katasztrófavédelem.
A helyszínre váci hivatásos és nagymarosi önkéntes tűzoltók, valamint a Börzsöny Speciális Mentő- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai vonultak. A bajbajutottakat a dömösi vasútállomás térségében, alpintechnikával juttatják le a magasból.
Magyar túrázó vesztette életét az osztrák hegyekben
Tragikus baleset történt az ausztriai Nordkette hegységben, Innsbruck közelében: egy 18 éves magyar fiatal életét vesztette túrázás közben. A baleset akkor történt, amikor a háromfős magyar társaság egyik tagja egy meredek, nehezen járható szakaszon több mint 150 métert zuhant.
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