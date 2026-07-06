Most jött: sorra kaptak lángra az autók Csömörön, felzúgtak a szirénák

Több személyautó kigyulladt egy csömöri autószerelő műhely telephelyén, a Major úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat. A munkálatokat a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltók eloltották a lángokat Csömörön / Fotó: Gé

Aggasztó tűzesetből sajnos nincs hiány

Nemrég arról is írtunk, hogy lángokban áll a magyarok egyik kedvenc üdülőhelye, amiről videó is készült. Újra és újra lángra kap a bozót Hvar szigetén, a levegőből kell oltani.

Itt arról is olvashat, hogy két hajó kigyulladt Marseille-ben, 14-en megsérültek.

